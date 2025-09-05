Putinovo manévrování: vyhnout se jednáním a chystat postup na Ukrajině, přibližuje novinář Šimov
Ruský vůdce Vladimir Putin odmítl návrh 26 evropských zemí dát Ukrajině po uzavření míru bezpečnostní záruky. Součástí by byla přítomnost evropských vojáků na Ukrajině. Putin ale zopakoval, že vojska NATO by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku. „Podstatou představ Ruska o vlastní bezpečnosti je co nejvíc oddálit od hranic západní vliv a přítomnost NATO,“ říká pro Radiožurnál Jaroslav Šimov, novinář z ruské redakce Rádia Svobodná Evropa.
Jak přesně Vladimir Putin tohle varování formuloval? Protože evropské země, které vyslání vojáků na Ukrajinu zvažují, to v každém případě chtějí udělat až po uzavření příměří nebo mírové dohody. Určitě ne teď.
Přesně tak. Putin se moc do detailu nepouštěl. Udělal to spíš jeho tiskový mluvčí Dmitrij Peskov, který prohlásil, že přítomnost jakýchkoliv vojsk země NATO na ukrajinském území Rusko vykládá pro sebe jako bezprostřední hrozbu.
Poslechněte si rozhovor s Jaroslavem Šimovem, novinářem z ruské redakce Rádia Svobodná Evropa
A tím pádem je Moskvě v podstatě jedno, jestli tam ta vojska budou ještě během války nebo po případné mírové smlouvě. Pro Rusko je nepřijatelné, aby byli vojáci zemí NATO na Ukrajině přítomni. Formuloval to tak, že nemůžeme zaručit bezpečnost jedné země a přitom ohrozit bezpečnost jiné.
Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku také prohlásil, že bezpečnostní záruky by po uzavření míru byly potřeba nejen pro Ukrajinu, ale také pro Rusko. Jak si to představuje?
Myslím, že si to představuje v duchu prohlášení ruské strany, které v podstatě začaly ještě před vpádem na Ukrajinu. Připomenu, že na konci roku 2021 přišel Kreml s jistou deklarací, ve které po západních zemích požadoval, aby přehodnotily celý bezpečnostní systém na východě Evropy.
A případně se vrátily k situaci před rokem 1997, kdy nebyla na území střední a východní Evropy přítomna žádná vojska, a to zejména z prostého důvodu, že v podstatě země tohoto regionu, včetně Česka vstoupily do NATO v roce 1999.
Takže pro Rusko je zárukou bezpečnosti především nerozšiřování NATO, což zní docela, dá se říct, komicky z dnešního pohledu, protože během války na Ukrajině do NATO vstoupily Švédsko a Finsko. A Švédsko je země, která byla neutrální více než 200 let.
Takže moc logiky v tom není. Nicméně podstatou představ Ruska o vlastní bezpečnosti je co nejvíc oddálit od vlastních hranic západní vliv a konkrétně přítomnost Severoatlantické aliance a jejích vojsk.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že má s Putinem velmi dobrý dialog a že s ním bude velmi brzy mluvit. Ten to potvrdil. Jak se Putin aktuálně staví k tomu, aby se mírová jednání posunula dál? Ukrajina a její spojenci žádají, aby ze všeho nejdřív začal platit klid zbraní.
Z Putinovy strany je to takové manévrování. Jeho cílem je především vyhnout se konkrétním jednáním.
Evidentně Vladimir Putin a vojenské vedení ruské armády považují situaci na frontě pro Rusko za dostatečně výhodnou. Před několika dny bylo jedno z mála veřejných prohlášení generála Valerije Gerasimova, náčelníka generálního štábu ruské armády, který otevřeně mluvil o tom, že Rusko chystá na podzim další nástup na východě a jihu Ukrajiny.
Evidentně jsou v Moskvě spokojeni s tím, jak se válka vyvíjí, a nejsou podle nich momentálně třeba mírové dohody. Ale nemůžou Trumpa jen tak odmítnout.
Proto jsou ty formule, že nejdřív domluvit podmínky mírové smlouvy, a pak už ustanou boje. A pořád nějaké vykrucování, vyhýbání se konkrétním věcem, dá se říct.