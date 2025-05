Putinův návrh jednání je zástěrka. Kdyby chtěl válku zastavit, udělá to, říká politický geograf

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli v noci navrhl, aby se 15. května uskutečnily v Istanbulu přímé rozhovory s Ukrajinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci napsal na síť X, že Kyjev je připraven jednat s Moskvou a očekává, že Rusko potvrdí příměří. „Je to zástěrka a pokrytectví. Já si myslím, že Vladimir Putin moc nechce zastavit boje,“ říká Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Rozhovor Praha 13:28 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politický geograf Libor Jelen | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Dá se odhadovat, jakou podobu případné čtvrteční jednání v Turecku mohlo mít? V jakém formátu by se mohl uskutečnit?

Očekávám, že bude formát tzv. vyslanců nebo respektive vyjednavačů, kteří budou mít přesné instrukce od hlav států. Neočekávám, že by se hnedka sešli nejvyšší představitelé obou zemí. Formát bude samozřejmě na začátku hlavně konzultační, to znamená příprava klíčových vyjednávacích bodů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Liborem Jelenem, politickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Proč si Vladimir Putin vybral jako dějiště schůzky právě Istanbul?

Já myslím, že to má dvě roviny. Turecko je země, která je ze strany obou dvou aktérů konfliktu nahlížená jako neutrální, respektive nepřiklání se ani k jedné straně.

Ukrajině dřív dodávala zbraně a je její významný obchodní partner, zároveň hlasuje pro územní celistvost Ukrajiny. Na stranu druhou je také partner také pro Rusko, například protože neuvalilo sankce a dá se přes něj do Ruska cestovat. Před třemi lety tam navíc došlo k jednomu jednání, ze kterého skoro vyplynula mírová smlouva a je možné, že Vladimir Putin odkazuje i na tento akt.

On Vladimir Putin ve svém vystoupení přímo odkazoval právě na jednání Ruska a Ukrajiny z roku 2022. Zdůraznil, že to tehdy nebylo Rusko, které by tato jednání opustilo. Připomeňte, na čem tehdejší rozhovory ztroskotaly.

Není úplně pravda, že by Rusko v tom bylo nevinně. Jednání v probíhala až od konce února, respektive března 2022. Připravená dohoda, která měla zajistit trvalou neutralitu, ale zároveň garantovat bezpečnost Ukrajiny, byla skutečně na stole. Nicméně tam byly některé sporné body.

Ukrajina nakonec nepřistoupila na dohody mimo jiné proto, že tam nebyly řešeny dostatečně garance bezpečnosti. Bylo tam třeba jednoznačně zmíněno, že západní země by měly pomoci Ukrajině v případě napadení Ruskem, ale že to musí být odhlasováno mimo jiné i Ruskem. To tehdy znělo jako velmi cynický bod. Zároveň nebyly vyjasněny budoucí statusy okupovaných území.

ONLINE: Putin navrhl přímé rozhovory s Kyjevem. ‚Prvním krokem musí být příměří ‘ reagoval Zelenskyj Číst článek

Zelenskyj nakonec nepokračoval a dohodu nepodepsal. Mimo jiné tam asi hrálo velkou roli i to, že ruská armáda tehdy byla zatlačena od Kyjeva, od Charkova a také byly odhaleny zvěrstva, které jí Rusové provedli v Buče. I ukrajinské veřejné mínění bylo proti tomu, aby došlo k nějaké dohodě, která negarantovala bezpečnost Ukrajiny.

‚Zástěrka a pokrytectví.‘

Ruský prezident v nočním vystoupení před novináři řekl, že účelem přímých jednání s Ukrajinou má být odstranit základní příčiny konfliktu a dosáhnout dlouhodobého trvalého míru pro historickou perspektivu, nikoliv pouze přerušení bojů za účelem opětovného vyzbrojení. Jak chápat tahle jeho slova?

To je samozřejmě zástěrka a pokrytectví. Hlavní příčinou konfliktu je samotné Rusko. Já si osobně myslím, že Vladimir Putin vlastně moc nechce zastavit boje. Pokud by o to měl zájem, tak přistoupí na příměří, které bylo navrženo v sobotu Ukrajinou a dalšími státy.

Nechápu, proč by v tuto chvíli nemohlo dojít k zastavení bojů, což navrhuje samotná Ukrajina. Proč čekat na čtvrtek a na něco, co bude teprve náznakem budoucích jednání? Takže od Vladimira Putina to vidím spíše jako zástěrku, aby ukázal světu, že na jednáních zájem má, aby se třeba vyhnul sankcím, které jsou slíbené, pokud nepřistoupí na příměří. Ale myslím, že opravdu nemá zájem o to, aby válku v tuto chvíli ukončil.

Představitelé zemí, které příměří navrhují, zdůraznili, že Evropa i Spojené státy zkoordinují nové rozsáhlé sankce proti Rusku, pokud Vladimir Putin příměří odmítne. Je tahle noční ruská nabídka k jednání reakcí na to? Ptám se i proto, že slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že mu Vladimir Putin o návrhu jednání s Ukrajinou říkal už v pátek, tedy ještě před tou Kyjevskou výzvou.

Opravdu nejsem schopen rozseknout ten Ficův argument, že Rusko bylo ochotno už v pátek přistoupit na jednání. Načasování je naprosto logické. V sobotu přichází výzva Ukrajiny a spojenců k třicetidennímu příměří. Nic mu nebrání a mohlo by nastat okamžitě.

Rusko zváží návrh na 30 dnů příměří, ale..., uvedl mluvčí Kremlu Peskov Číst článek

Vladimir Putin pár hodin na to prohlašuje, že o čtyři dny později bude ochoten si sednout k jednáním, které vlastně nemají přesně daný formát a ani dopředu očekávaný výsledek. Je to taková typická pokrytecká hra Vladimira Putina. Prodlužovat prostě konflikt a zároveň se stavět i do role otevřeného politika, ,který je ochoten jednat o míru. Ale on opravdu ochoten není, protože by to prostě už dávno udělal.

Americký prezident Donald Trump reagoval na Putinova slova. Na své sociální síti napsal, že chce na ukončení války na Ukrajině spolupracovat s Kyjevem i s Moskvou a dodal, že nás čeká velký týden. Dá se čekat větší zapojení Spojených států do přípravy istanbulské schůzky a toho, aby schůzka měla nějaký výsledek.

Já si myslím, že Donald Trump už je tak trochu zoufalý z toho, jak se mu to nedaří plnit jeho slib, který dal hnedka po zvolení a inauguraci do Bílého domu. Samozřejmě se chytá se každého stébla. Je možné, že se Spojené státy stanou jakýmsi mediátorem istanbulských jednání.

Na stranu druhou si myslím, že i on pochopil, jakou hru s ním Vladimir Putin hraje. Takže bude tlačit k nějakým konkrétnějším vyjádřením. Už z předchozích vyjádření Bílého domu se mi zdálo, že už jsou unavení z věčného handrkování a neschopnosti dotáhnout jednání k nějakému cíli. Já osobně si myslím, že ano, budou chtít hrát nějakou roli. Donald Trump si nenechá ujít jakoukoliv možnost, jak se zviditelnit. Ale jsem k tomu trochu skeptický k celkovým výsledkům.