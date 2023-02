Na Putinově projevu se neukázal Prigožin, Kadyrov nebo Gerasimov, upozorňují lidé na sociálních sítích

Nejhorší je, když někomu nemůžete zachránit život, říká lékař, který ošetřuje ukrajinské vojáky

„Přivážejí sem raněné, my je ošetříme, stabilizujeme, obnovíme jejich životní funkce a pošleme (je) do další etapy evakuace - do nemocnice,“ popisuje Viktor, který ošetřuje ukrajinské vojáky.