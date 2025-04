Putinův vzkaz Trumpovi by mohl být: Kazí nám to Zelenskyj, míní o velikonočním příměří Procházková

Třicetihodinové velikonoční příměří, které od sobotního večera vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin, je podle Ukrajiny porušováno. V noci dál na frontové linii zněla dělostřelecká palba a došlo k pozemním útokům. „Je to ale poprvé, kdy se Putin iniciativně ukázal jako vůdce, který chce jednat o míru a ostatní mu to kazí,“ popisuje pro Radiožurnál novinářka Deníku N a odbornice na Rusko Petra Procházková. Rozhovor Praha 18:57 20. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je to poprvé, kdy se Putin ukázal jako vůdce, který chce jednat o míru a ostatní mu to kazí,“ říká o ruském prezidentovi Procházková (archivní foto) | Foto: Sergey Bobylev / Sputnik | Zdroj: Profimedia

Víme, že boje po vyhlášení příměří neustaly úplně. Co se tedy změnilo, jejich intenzita?

Ano, určitě poklesla jejich intenzita. Hodně důležité je, že nedošlo k velkým raketovým a dronovým náletům během noci a dopoledne, jak jsme byli v posledních dnech zvyklí.

Na telegramových účtech různých ukrajinských blogerů se objevovala hlášení: „Nebe je čisté!“ Na Ukrajině to opravdu sledovali a z tohoto hlediska se příměří jaksi dodržovalo. Na frontě nikoliv.

Putin vyhlásil příměří veřejně po setkání s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem. Čekal bych, že do pár hodin se tento příkaz dostane i na frontu. Takhle to může vypadat, že Putin a jeho rozkazy nejsou respektovány, to pro něj není problém?

On to takhle nevnímá, protože jak ruská, tak ukrajinská strana tvrdí, že zrcadlově odpovídají na činy protistrany. Ani přesně nevíme, jaký příkaz ruská armáda dostala, jak má příměří z pohledu Putina vypadat.

Často je úplně něco jiného to, co deklaruje a říká veřejně do sdělovacích prostředků, a to, na čem se dohodne se svými generály. Armáda je Putinovi opravdu loajální a dělá přesně to, co se jí z Kremlu řekne.

Pro Rusy a Trumpa

Jaké důvody mohl mít Putin pro vyhlášení příměří? Je to představení spíš pro ruskou veřejnost, anebo to může mít souvislost i s oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy mohou ukončit mírové rozhovory, pokud neuvidí ze strany Ruska pokrok v jednání?

Určitě obojí. Jestli to můžeme usuzovat ze sociálních sítí a sdělovacích prostředků, tak ruská veřejnost na příměří reaguje velice pochvalně. Chválí svého vůdce, že je moudrý mírotvorce, který na tak důležitý svátek jako Velikonoce vyhlásil příměří.

Ruská média jsou plná záběrů z kostelů, kde lidé sbírají vejce a kuliče (ruské pečivo typicky chystané na Velikonoce, pozn. red.), které posílají na frontu. Opravdu to má mediálně deklarativní charakter.

S tím Trumpem je to samozřejmě také pravda. Putin velice chytře převzal iniciativu v mírotvorectví. Sice mu ji za nějakou dobu, za několik hodin, zase vzal Zelenskyj, který navrhl příměří prodloužit na 30 dnů.

Putin se opět dostal do středu pozornosti, tentokrát jako mírotvorce, a naznačil Trumpovi, že je to on, kdo chce mír a že to určitě zase zkazí Ukrajinci. To je tónina, ve které on chtěl hrát, a částečně se mu to asi povedlo.

Udělal dříve Putin nějaké podobné gesto?

Pokud si dobře pamatuji, tak bylo jediné krátkodobé příměří, a to v roce 2023 během pravoslavných Vánoc ze 6. na 7. ledna a probíhalo to podobně. Ale tehdy nebyla ve hře Trumpova administrativa se svým mírotvoreckým plánem, takže tomu nebyla věnována až taková pozornost.

Je to ale poprvé, kdy se Putin iniciativně ukázal jako vůdce, který chce jednat o míru a ostatní mu to kazí. Zatím to bylo pouze slovně, ale teď má čin, kterým se bude ještě dlouho chlubit.

Symboly a jinotaje

Na stole stále leží americký návrh na 30denní bezpodmínečné příměří, se kterým souhlasila jen Ukrajina. Putin teď vyhlásil 30hodinové příměří. Má rád symboly a jinotaje, může to být další z nich? Nebo v tom nemáme hledat žádný význam?

Ano, má rád symboly a jinotaje. Takže bych řekla, že může. I z toho důvodu očekávám, že něco podobného by se mohlo dít kolem 9. května, protože to je pro Rusy další symbolické a důležité datum.

Pokud v tom je nějaký vzkaz směrem do Spojených států, tak má být: „Já jsem ten, který to s tebou, Trumpe, chce hrát, jak chceš ty, kazí nám to Zelenskyj. Já jsem s tebou na jedné lodi. Můžeme spolupracovat na míru, ale i obchodně, můžeme spolu ovládat Arktidu a obchodní cesty a dovážet plyn do Evropy. Zelenskyj nám to kazí.“ To je to hlavní, co se Putin příměřím snaží podpořit.

Po dlouhém období vyčkávání a pasivity v jednání o příměří teď Vladimir Putin udělal alespoň nějaký krok. K čemu podle vás směřuje, jaký je jeho nejbližší cíl? Jde mu o nějaký obrat ve veřejném mínění?

Putin samozřejmě cítí, že ruské zdroje i ruská veřejnost mají jistou hranici. Když ji překročí, tak jeho pozice vojevůdce, který bojuje s velkou částí světa a má podporu lidu, může být otřesena.

Ruská ekonomika je ve velmi špatné kondici. Neznamená to, že se luskne prsty a zítra se zhroutí, bankéři a podnikatelé si přijdou pro Putina a vyhodí ho z Kremlu, to nikoliv, vůbec ne. Ale zhoršuje se a on to velice dobře ví.

Myslím, že on teď bude protahovat čas, kdy na frontové linii může ještě něco získat. Všechno bude svádět na Ukrajince, sem tam postoupí o nějaký ten kilometr, dobude nějakou tu vesnici či město.

Také ví, že letos či začátkem příštího roku přece jenom bude muset přistoupit na dlouhodobé příměří, a tak se snaží, aby výchozí podmínky byly pro Rusko z vojenského hlediska co nejpříznivější.

Petra Procházková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus