‚Původní krása a nádherný výhled.‘ Macron šest let po požáru slavnostně otevřel věže Notre-Dame

Francouzský prezident Emmanuel Macron slavnostně otevřel věže katedrály Notre-Dame v Paříži restaurované po požáru. Při ceremoniálu v pátek sám na věž památky vystoupal a ještě jednou poděkoval všem, kteří se na obnově katedrály podíleli, informovala agentura AFP. Veřejnost bude moct věže navštívit od soboty.

„Nekonečně děkuji více než 2000 řemeslníkům a umělcům, kteří přijeli z celé Francie. Díky jejich genialitě se katedrála opět pyšní svou původní krásou a nabízí nádherný výhled na Paříž,“ uvedl Macron na síti X. Francie přístup do věží znovu otevírá u příležitosti Dnů kulturního dědictví.

Při opravách po požáru, který v dubnu 2019 zachvátil katedrálu, restaurátoři a dělníci prohlídku věží zcela přepracovali, uvedla Marie Lavandierová ze Střediska národních památek.

Návštěvníci musí celkem zdolat 424 schodů, aby si mohli vychutnat výhled na centrum Paříže. Na rozdíl od bezplatné návštěvy katedrály stojí vstup do věží historického monumentu 16 euro (přibližně 390 Kč).

AFP uvedla, že klíčové práce na katedrále, která je součástí světového dědictví UNESCO, jsou otevřením věží dokončené. Předseda instituce pověřené restaurováním katedrály Philippe Jost upřesnil, že další práce se zaměří na renovaci východního konce budovy za kůrem.

Požár katedrály

Notre-Dame zachvátily plameny večer 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části katedrály považované za jedno z nejlepších děl francouzské gotické architektury.

Většinu uměleckých a liturgických předmětů se podařilo zachránit. Příčina požáru dosud nebyla zcela objasněna, oheň mohla způsobit závada v elektroinstalaci či nedopalek cigarety.

Na centrální věžičce se tehdy dlouhodobě prováděly restaurátorské práce. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně.

Katedrála byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně znovuotevřena 9. prosince 2024. Ceremoniálu se vedle Macrona účastnil také jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj a tehdy čerstvě znovuzvolený americký prezident Donald Trump.

