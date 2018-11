Martin slouží jako pyrotechnik v ochrance české ambasády v Kábulu. Na mise do Afghánistánu jezdí už od roku 2001.



Jak se za tu dobu země proměnila? Má při své práci strach? A co si myslí o mentalitě sebevražedných útočníků? Pyrotechnika vojenské policie, který kvůli bezpečnosti musí zůstat v anonymitě, se přímo v Kábulu ptali novináři Radiožurnálu Lucie Výborná a Tomáš Černý. V rozhovoru pak například zaznělo:



„Kdyby se pyrotechnik nebál, je blázen.“



„Když likvidujete nálož, často vás přitom ostřelují. Je potřeba jednat rychle a řešit i taktickou část.“



„Po návratu z mise se mi ještě dva měsíce zdály zelenočerné sny.“



„Když se vrátím domů, jsem strašně rád za to, kde žiju, a vážím si drobností, jako je český chleba, tekoucí teplá voda, procházka bez neprůstřelné vesty.“



„Lidi, kteří nás pomlouvají, si neváží toho, co mají, že žijí v míru. Měli by si uvědomovat, že naši vojáci nejsou žádní žoldáci.“