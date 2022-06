‚Jste připraveni znovu sloužit svojí zemi?' Autor konspirační teorie QAnon se po roce ozval

Autor populární konspirační teorie QAnon se přes sociální sítě po více než roce ozval svým příznivcům. Kryptické zprávy opět obnovily debaty o podstatě celé konspirace, identitě jejího autora a o jejím napojení na útok na Kapitol Spojených států USA. Není zatím jasné, jestli záhadný Q plánuje opět obnovit svoji aktivitu. Washington 17:13 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest předcházející útoku na Kapitol Spojených států | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Po více než roce se znovu přihlásil o slovo záhadný internetový alias Q - člověk nebo skupina lidí stojící za konspirační teorií QAnon vlivnou zejména ve Spojených státech.

Takzvaný Q poprvé napsal v pátek na anonymní internetové fórum 8kun, dříve známé jako 8chan. Konverzaci zahájil tradičně tajuplnou otázkou. „Zahrajeme si znovu?“ zeptal se uživatelů fóra.

Jeden z uživatelů potom položil dotaz, proč byl Q pryč tak dlouho, na což se mu dostalo prosté odpovědi, „že to tak muselo být“. Ve svém třetím postu pak Q napsal: „Jste připraveni znovu sloužit svojí zemi? Pamatujte na svou přísahu.“

Důvod dlouhého ticha

Proč přesně byl tedy QAnon, tak dlouho zticha? To je samozřejmě jedna z otázek, kterou si kladou nejen příznivci teorie QAnon - ti o ní teď diskutují právě na internetový fórech nebo na platformě Telegram - ale i teoretici, kteří se zabývají studiem dezinformací.

Například americký deník The New York Times cituje univerzitního profesora Bonda Bentona, který hnutí QAnon studoval. Podle něj znovuzjevení Q rezonuje se sérií kontroverzních výroků amerického nejvyššího soudu, zejména se zrušením federálně garantovaného práva na potrat.

Využívání sociální a kulturní nestability je podle Bentona dlouhodobým rysem QAnon a na podobné vlně se veze i teď.

Na druhou stranu Daniela Peterka-Benton, profesorka na univerzitě Montclair State a manželka Bonda Bentona, před dalekosáhlými závěry varuje. Nemyslí si, že návrat Q má nějakou velkou logiku. Q si ale užívá, že má nějakou moc.

Původ konspirační teorie

Konspirační teorie samotná vznikla na anonymním internetovém fóru 4chan před pěti lety, v roce 2017. Anonym pod jménem Q tam tvrdil, že má přístup k nejtajnějším dokumentům americké administrativy.

Jedná se spíš o řadu volně propojených krajně pravicových konspiračních teorií. Ale ta nejznámější z nich říká, že existuje tajný spolek satanistických pedofilů, kteří řídí mezinárodní obchod s dětmi a snaží se sesadit Donalda Trumpa - v čele toho spolku měly být Hillary Clintonová, Barack Obama a George Soros.

Tyhle teorie začaly být velmi brzy atraktivní pro stoupence tehdejšího prezidenta Trumpa. Dá se říct, že jejich hnutí kulminovalo při loňském lednovém útoku na Kapitol - někteří lidé, kteří se tam tehdy snažili přerušit schvalování výsledků prezidentských voleb, měli na sobě trička QAnon nebo nesli transparenty s nápisem „Q mě poslal“.

Kdo je Q

Možná největší otázka celé konspirace je identita samotného Q. Často se objevuje jméno Rona Watkinse, asi 34 let starého administrátora sítě 8kun. S účtem Q ho spojuje mimo jiné dokument televize HBO. Dvě forenzní analýzy také prokázaly, že Watkins a Q mají podobný autorský styl.

Jak připomíná The New York Times, pro Watkinse přichází oživení Q ve významnou dobu, protože sám teď usiluje o to stát se kongresmanem za stát Arizona.

Podle analytiků neprojde republikánskými primárkami i z toho důvodu, že v debatních kláních, ve kterých označoval za hlavní problém Arizony nehotovou zeď na hranici s Mexikem, prostě nepřesvědčil a podle některých kritiků působil dokonce místy až trapně. Watkins sám ale tvrdí, že on a Q nejsou jedna osoba.