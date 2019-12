Policie díky svědkovi dopadla útočníka, který u New Yorku v domě rabína pobodal pět lidí

Útočník ve městě Monsey nedaleko New Yorku v noci na neděli pobodal pět lidí v domě židovského rabína. Podle svědků se také snažil proniknout i do nedaleké synagogy, což se mu však nepodařilo. Šéf místní policie oznámil, že ve vazbě je jeden podezřelý, který bude obviněn z pětinásobné vraždy a vloupání. Guvernér státu New York Andrew Cuomo při návštěvě místa činu hovořil o „vnitrostátním terorismu“.

