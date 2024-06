Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci o příměří v Gaze. Návrh předložily USA, Rusko nehlasovalo

Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila svou první rezoluci podporující dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy, kde konflikt zuří už přes osm měsíců. Pro návrh, který koncem května představil americký prezident Joe Biden, hlasovalo 14 z 15 členů rady. Rusko se zdrželo hlasování, píše agentura AP. New York 22:37 10. 6. 2024 (Aktualizováno: 23:15 10. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 14 z 15 členů Rady bezpečnosti OSN hlasovalo pro rezoluci o příměří (ilustrační foto) | Foto: Stephanie Keith | Zdroj: Reuters

Plán ve třech fázích předpokládá vyjednání trvalého ukončení bojů, propuštění zbývajících izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně a poválečnou obnovu Pásma Gazy.

V pondělí schválená rezoluce Rady bezpečnosti OSN naléhavě vyzývá obě strany konfliktu, aby podmínky plánu „neprodleně a bezpodmínečně naplnily“. Zda Izrael a Hamás na dohodu přistoupí, zůstává otázkou, uvádí AP. Silná podpora rezoluce v Radě bezpečnosti OSN ale podle agentury zvyšuje tlak na obě strany, aby návrh schválily.

„Hamás vítá to, co je obsaženo v rezoluci Rady bezpečnosti, která potvrdila trvalé příměří v Gaze, úplné stažení, výměnu vězňů, rekonstrukci, návrat vysídlených osob do oblastí jejich bydliště, odmítnutí jakýchkoli demografických změn nebo zmenšení rozlohy pásma Gazy a dodávky potřebné pomoci našim lidem v Pásmu,“ uvedlo podle agentury Reuters hnutí v prohlášení.

Pochvalně se k rozhodnutí RB OSN vyjádřila i palestinská samospráva, která má omezenou správu nad částmi okupovaného Západního břehu Jordánu. Uvedla, že bude stát za každou rezolucí vyzývající k okamžitému příměří, která zachová jednotu palestinského území.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už dříve prohlásil, že Biden představil pouze část návrhu, a trval na tom, že jakékoliv jednání o trvalém příměří nemá smysl, dokud nebude vojensky zničen Hamás.

Radikální teroristické hnutí v pondělí uvedlo, že spolu s Palestinským islámským džihádem trvá na svých podmínkách ohledně přijetí návrhu. Součástí těchto podmínek je ukončení války a úplné stažení Izraele z Pásma Gazy.

Válku v Pásmu Gazy vyprovokoval teroristický útok Hamásu a dalších radikálních skupin ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci pozabíjeli téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izrael v reakci na to zahájil masivní ofenzivu, při které podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy pod kontrolou hnutí Hamás přišlo o život nejméně 37 124 Palestinců.