USA zareagují na situaci v Sýrii nezávisle na Radě bezpečnosti OSN. Rusové před intervencí varují

Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura a ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja na pondělním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzvali k nezávislému vyšetření chemického útoku v syrské Dúmě. Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová prohlásila, že USA budou reagovat bez ohledu na to, co Rada udělá. Zástupce Ruska už předtím varoval, že případný americký útok v Sýrii by měl „vážné následky“.

