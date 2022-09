Vyhrožování jadernými zbraněmi je silná káva i pro Čínu, řekl Lipavský po projevu v Radě bezpečnosti OSN

Česko při jednání Rady bezpečnosti OSN podpořilo zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který by stíhal zločiny Ruska spáchané vůči Ukrajině. V New Yorku to ve svém projevu uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany, první český řečník v Radě bezpečnosti skoro po 30 letech. Reportérovi Českého rozhlasu poté mimo jiné popsal, jaké byl být v jednom sálě sruským ministremn Sergejem Lavrovem. New York 22:26 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský (Piráti) na jednání Rady bezpečnosti OSN | Foto: Cia Pak | Zdroj: Profimedia

„Jsem velice rád, že mohla Česká republika vystoupit v této debatě (k ruské invazi na Ukrajinu, pozn. red.) se svým příspěvkem. Jednoznačně jsem odsoudil ruskou agresi, zločiny, které Rusko páchá na Ukrajině. Mluvil jsem o tom, že je potřeba, aby tyto zločiny byly vyšetřeny a odsouzeny,“ řekl pro Český rozhlas Lipavský.

Lipavský vyzval na zasedání Rady bezpečnosti OSN k vytvoření tribunálu, který bude stíhat ruskou agresi Číst článek

Moskvou chystaná zinscenovaná referenda o připojení částí Ukrajiny k Rusku označil za krádež a připomněl i českou zkušenost s ruskou okupací po srpnu 1968.

„Pokud se stane standardem v mezinárodních vztazích, že se státy budou navzájem napadat, je to naprosto nepřijatelné,“ dodal.

V New Yorku promluvil i ruský ministr zahraničí Lavrov. V opozici k naprosté většině řečníků ruskou agresi hájil a obvinil západ z krytí zločinů režimu v Kyjevě.

„Projev ruského zástupce byla samozřejmě smyčkou lží a blábolů… Lavrov je především prasprostý lhář. On tam přišel pouze na to své vyjádření a pak zase zbaběle utekl,“ Komentoval jeho vystoupení ministr Lipavský.

Tématem celého jednání byla ruská válečná agrese na Ukrajině, která v posledních dnech eskaluje ruskou mobilizací a snahou uspořádat na Ukrajině další zinscenovaná referenda o připojení území.

Vyhrožování jádrem

„Některé ruské kroky znervózňují celé mezinárodní společenství, konkrétně aktivity ohledně jaderných elektráren a vyhrožování jadernými zbraněmi. To je silná káva i pro státy jako je Čína nebo Indie,“ řekl Lipavský.

Fiala: Česko bude s ruskými dezertéry jednat jako s jinými žadateli o azyl. Zprávy o jejich přílivu nemá Číst článek

Rusko je v Radě bezpečnosti OSN stálým členem. V posledních letech se objevují názory, které se přiklánějí k reformě organizace. Pokud některá se zemí s právem veta, ke kterým patří i Rusko, snahu o reformu zablokuje, nemá toto úsilí podle Lipavského šanci uspět:

„V momentě, kdy kdokoliv z hráčů s právem veta reformu OSN zablokuje, nemá reformní úsilí šanci uspět. Takže to je něco, co my jako Česká republika konstruktivně podporujeme, ale nedělejme si iluze, že se něco v brzké době změní.“

Ministr Lipovský mluvil i o lidech, kteří prchají z Ruska před mobilizací. „Humanitární víza máme pro Ukrajince, kteří utíkají před válkou, protože na ně padají bomby. Občané ruské federace mohou samozřejmě požádat například o azyl… podle mě je ale potřeba, aby se tento problém vyřešil v Rusku – nikoliv tím, že lidé utečou do Evropy,“ sdělil Českému rozhlasu.

„I z bezpečnostních důvodů nemůže Česká republika masově přijmout v takovémto počtu ruské občany, to je prostě nemyslitelné,“ uzavřel.