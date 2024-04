ONLINE: Rada bezpečnosti OSN po útoku Íránu vyzývá ke zdrženlivosti. Izrael nevyloučil odvetu

Íránský útok na Izrael dostal Blízký východ na pokraj katastrofy, lidé v regionu čelí skutečné hrozbě ničivého konfliktu, řekl na jednání Rady bezpečnosti OSN generální tajemník světové organizace António Guterres. On i další diplomaté volali po zdrženlivosti, zatímco izraelský představitel nevyloučil odvetu a s íránským velvyslancem si vyměnil obvinění z terorismu. Sledujeme online New York 0:25 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální tajemník OSN António Guterres vyzývá na zasedání Rady bezpečnosti OSN ke zdrženlivosti po íránském útoku na Izrael | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

Rada bezpečnosti OSN zasedala na žádost izraelského velvyslance při OSN Gilada Erdana den poté, co Teherán a jeho spojenci vyslali na Izrael přes 300 dronů a raket v odvetě za bombardování íránského konzulátu v Damašku. Bylo to poprvé, co Írán přímo zaútočil na židovský stát, s nímž v posledních desetiletích vedl „stínovou válku“.

„Lidé v regionu se potýkají se skutečnou hrozbou ničivého, plnohodnotného konfliktu. Teď je chvíle na to uvolňovat napětí. Teď je chvíle pro maximální zdrženlivost,“ prohlásil Guterres.

Podobné výzvy přicházely i od dalších řečníků při jednání Rady bezpečnosti, která ale neměla na programu žádnou rezoluci. Americký představitel Robert Wood uvedl, že cílem Washingtonu je snížit napětí. Další země včetně Ruska a Číny odsoudily útok v Damašku, který je připisován Izraeli, přičemž čínský zástupce jej označil za hrubé porušení mezinárodního práva.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Izraelský velvyslanec v projevu jmenoval mnohé incidenty s íránskou stopou z posledních let, označil Írán za teroristický stát a přirovnal jej k nacistickému Německu. Mezinárodní společenství se podle něj musí probudit a uvalit na Írán veškeré možné sankce, „dokud nebude pozdě“.

Íránský vzdušný útok označil za „akt čiré eskalace, který může zatáhnout celý region a svět do války“. Izrael si podle Erdana vyhrazuje právo na odvetné kroky.

Jak Izrael na bezprecedentní vývoj hodlá zareagovat, zatím není jasné. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nicméně v sobotu prohlásil, že žádný útok nezůstane bez odpovědi.

Íránský velvyslanec při OSN Amír Sajíd Iravání prohlásil, že Írán v noci na neděli jednal v sebeobraně a prokázal zdrženlivost, neboť cílil pouze na vojenské cíle a snažil se minimalizovat riziko civilních obětí. Naopak Izrael vykresloval jako teroristický „režim“, zejména v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy.

Iravání dodal, že Teherán nemá v úmyslu pouštět se do konfliktu s USA. Ovšem „pokud Spojené státy zahájí vojenské operace proti Íránu... Írán využije své neodmyslitelné právo na úměrnou odpověď“.