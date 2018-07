Šéf sněmovny v USA varoval před dalšími cly. Mohla by ohrozit slibovaná dvě procenta výdajů na obranu

Radek Vondráček (ANO) navštívil Washington na základě pozvání předsedy Paula Ryana. V úterý jednal s republikánskými i demokratickými kongresmany například o tom, kolik by Česko mělo přispívat NATO na obranu a o tom, co by pro Českou republiku znamenalo uvalení cel na výrobky z Evropské unie. Washington 17:42 18. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda sněmovny PČR Radek Vondráček s předsedou Sněmovny reprezentatů USA. | Foto: Česká ambasáda v USA | Zdroj: mzv.cz

Zajímavější den si pro svou návštěvu předseda české sněmovny snad ani nemohl vybrat.

Paul Ryan, který ho pozval, ujišťoval spojence o americké podpoře, a zdaleka nebyl sám, kdo korigoval či kritizoval prezidentovy výroky o Rusku. Vystoupení na summitu v Helsinkách, kterým se Donald Trump dostal doma do těžké defenzivy, Kongresem rezonovalo.

„Každé setkání, které bylo, tak jsme se nějakým způsobem vůbec té zahraniční politické orientaci Česka, vůbec ohrožení ze strany Ruska a jak si stojíme, tak vždycky jsme se toho dotkli. Na druhou stranu jsou to všechno politici profesionálové, takže je jedno jestli to byl demokrat, nebo republikán a zkrátka se o tom bavili velmi diplomaticky. Myslím si, že potřebujeme ještě pár dní odstup a že oni sami si to ještě budou hodnotit,“ řekl Radiožurnálu Vondráček.

Předseda sněmovny PČR Radek Vondráček s předsedou Sněmovny reprezentatů USA.

V Kongresu kromě slov o neměnící se americké vůli pomáhat spojencům slyšel od zákonodárců i starou známou písničku - tedy tu o dvou procentech HDP, která by každá členská země NATO měla dávat na obranu. Česko toho chce dosáhnout od roku 2024.

Donald Trump naposledy minulý týden při summitu NATO v Bruselu prohlásil, že by si přál od každé země až čtyřprocentní výdaje, v Kongresu to ale před Vondráčkem nikdo nezmínil.

„Ani jednou. Bavili jsme se o těch dvou procentech, Američany to opravdu zajímá, oni opravdu mají ten pocit, že bychom se měli více podílet. Od toho bylo to, abychom je ujistili, že máme zájem také. A ta čtyři procenta jsme skutečně neřešili, bavili jsme se o dvou.“

A pokračoval: „Na druhou stranu nějakými tarify a cly ohrožují růst HDP České republiky, a jestliže chtějí nějaké procento z HDP, tak je potřeba si uvědomit, že to bude třeba z menší částky. Snažil jsem se jim vysvětlit, že na jednu stranu po nás chcete, abychom utráceli více peněz, na druhou stranu ohrožujete to, abychom ty peníze na to měli.“

Radek Vondráček a Paul Ryan před bustou Václava Havla

Dalším paradoxem podle předsedy české sněmovny je, že pokud by USA kromě oceli a hliníku uvalily na Evropskou unii i další cla, například na strojírenské výrobky, pocítí to i ony samy při jejich odkupu.

Američany se snažil varovat především před možným uvalením cla na produkci automobilového průmyslu. „To je věc, která je pro nás citlivá. Já jsem každému vysvětloval ekonomiku České republiky, vůbec situaci v České republice. Oni obecně nevědí, jaká jsme exportní země, kolik vyrábíme automobilů a jak velká část našeho HDP je závislá na výrobě automobilů a že by nás to velmi poškodilo.“

Rozhodnutí o dalších případných clech je ovšem v pravomoci Bílého domu. Tam zatím Donald Trump žádného politika, který by mu mohl českou situaci vyložit, nepozval.