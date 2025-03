Rádio Svobodná Evropa vysílá nezávislé zpravodajství a to se Trumpovi nehodí, míní Klvaňa

USA oznámily z důvodů úspor ukončení financování Rádia Svobodná Evropa a také Hlasu Ameriky. Tento krok podle první jmenované stanice oslabí přístup k nezávislým informacím pro miliony posluchačů v zemích s omezenou svobodou médií a potěší autokratické režimy. „Jsou to stanice, které se opírají o demokratické hodnoty tolerance, a to se Trumpovi a jeho lidem v tuto chvíli nemůže hodit do krámu,“ říká pro Radiožurnál Tomáš Klvaňa. Rozhovor 15:09 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká vláda ukončuje financování Rádia Svobodná Evropa | Foto: Peter Erik Forsberg/Prague | Zdroj: Alamy / Profimedia

Jakými argumenty zdůvodňují Trump a jeho lidé tento postup?

Oni se snaží zeštíhlit celý státní aparát a šetřit tam, kde se dá. No a potom některé argumenty jsou ideologické. Elon Musk na svém Twitteru nedávno oznámil, že stanice, o které jde, tedy například Svobodnou Evropu, už dneska v podstatě nikdo neposlouchá a Spojené státy tak vlastně hází z okna ven nějakou miliardu dolarů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konec financování stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádia Svoboda

Jaké reálné důvody tu můžou hrát roli? Média mimo jiné připomínají střety Donalda Trumpa s Hlasem Ameriky v jeho prvním prezidentském období, po návratu do Bílého domu ale vybral na pozici ředitelky této stanice bývalou televizní moderátorku Kari Lakeovou, která Trumpa jednoznačně podporuje. Proč tedy teď tenhle zásah?

Tak je to takový typický chaos pro Trumpa, kde jedna ruka neví, co dělá druhá. Kari Lake tam pravděpodobně přišla s tím, že má ty stanice radikálně zmenšit, zeštíhlit, některé možná zrušit, ale například zrušení Hlasu Ameriky nebo zrušení vysílání Svobodné Evropy by musel udělat Kongres.

Proto se Trump snaží teď zeštíhlit administrativu tak, jak jen to jde, aby neporušoval zákon. Zatím nikdo neví, co s tím bude v několika následujících týdnech, ale je to určitě více méně konec Rádia Svobodná Evropa a konec Hlasu Ameriky tak, jak jsme ho po mnoho desetiletí znali.

Pokud jde o Svobodnou Evropu, jejím posláním je prosazování demokratických hodnot a lidských práv v zemích, kde mají omezený nebo nulový prostor svobodná média. V případě téhle stanice se do těch škrtů promítají skutečně především finanční úspory, anebo by mohlo jít i o nesouhlas nové administrativy s ideologickým zaměřením stanice?

Ne, ty reálné škrty ve státní administrativě oni samozřejmě zdůvodňují tím, že chtějí šetřit, ale v zásadě jde o to dostat celý ten státní aparát a hlavně exekutivu pod svoji ideologickou kontrolu.

USA ukončuje financování Rádia Svobodná Evropa. Omezí i provoz stanice Hlas Ameriky Číst článek

A když říkám ideologickou kontrolu, tak v tuhle chvíli je jasné, že Donald Trump nemá vůbec zájem o to opírat svoji zahraniční politiku o nějaké hodnoty, jako je třeba svoboda slova, podporovat demokratické hlasy v nesvobodných režimech, tak, jak to Spojené státy dělaly posledních 80 let. A do této politiky se mu samozřejmě lidé ve Svobodné Evropě nebo v Hlasu Ameriky vůbec nehodí.

Takže je tu jasný vliv jednoho z nejbližších Trumpových spolupracovníků, už zmíněného miliardáře Elona Muska, který má zajistit, jak už tady bylo řečeno, úspory ve federálních výdajích, a podle něhož by měly obě stanice skončit, protože jsou, a teď cituji, „šíleně levicové“?

Ano, to je jeden z takových těch nesmyslů, které oni šíří o tom, že cokoliv škrtají, to je šíleně levicové, progresivistické a tak dále. Ale ti z nás, kteří dobře známe vysílání Hlasu Ameriky, se tomu můžeme jenom smát, protože my tu stanici známe zevnitř, jak funguje a jak fungují editorské procesy. To je stanice, která je skrupulózně nezávislá na politice. Oni chtějí opravdu vysílat zprávy.

Svobodná Evropa je něco podobného, i když je to samozřejmě daleko komplikovanější stanice. Nic takového, o čem se tam Elon Musk zmiňuje, není pravda. Jsou to prostě stanice, které vysílají nezávislou publicistiku, nezávislé zpravodajství, opírají se o demokratické hodnoty tolerance, a to se Trumpovi a jeho lidem v tuto chvíli nemůže hodit do krámu.

Rusko zařadilo Rádio Svobodná Evropa na seznam nežádoucích organizací. Je tam i Člověk v tísni Číst článek

Jak je to fakticky s poslechovostí těchto stanic, když Musk říká, že už je nikdo neposlouchá?

Myslím si, že to je pochopitelně nesmysl, že je nikdo neposlouchá. Kromě toho je potřeba si uvědomit, že tyhle stanice, to už nejsou jenom rozhlasové stanice. Například Svobodná Evropa, když se podíváte na její webové stránky, má celou řadu služeb jako videoslužby, televizní služby, internetové stránky. Jsou to prostě normální, moderní média, tak, jak je známe i z ostatních médií.

Sledovanost je opravdu v desítkách milionů. Velmi těžce se to pochopitelně měří v zemích, kde je nesvoboda, například ve střední Asii nebo v Rusku. Ale určitě to není pravda, že by to nikdo neposlouchal. Zejména to poslouchají lidé, kteří jsou třeba aktivní v opozici.

Jak je tady nastaveno financování obou stanic a co pro ně znamená aktuální rozhodnutí Trumpovy vlády? Vy jste řekl, že končí tak, jak je známe. Ale končí úplně?

No, to je otázka. Tam se samozřejmě Trump může dostat do problémů se soudy, tak jako s mnoha dalšími rozhodnutími, které zvrátily nebo pozastavily soudy. Konec těch stanic by musel odsouhlasit Kongres, ale pokud Trump opravdu bude chtít, tak si najde způsob, jak tyhle stanice vyhladovět, zmenšit, udělat vlastně bezzubými. A tady samozřejmě nastává otázka, jestli tady není prostor pro nějakou další entitu, která by je mohla financovat.