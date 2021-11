Český rozhlas Plus ladí denně 131 tisíc lidí, Radiožurnál drží na trhu nadále prvenství

Český rozhlas Plus dosáhl nové rekordní hodnoty v denním počtu posluchačů, kterých je aktuálně 131 tisíc, zatímco v minulém období to bylo 122 tisíc. Ukázaly to ve středu prezentované výsledky mediálního trhu Radioprojekt za druhý a třetí kvartál letošního roku. Celoplošnou stanici Radiožurnál ladí denně 883 tisíc lidí. Praha 11:35 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český rozhlas Plus dosáhnul nové rekordní hodnoty v denním počtu posluchačů, kterých je aktuálně 131 tisíc, zatímco v minulém období to bylo 122 tisíc (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki

Radiožurnál byl nejposlouchanější stanicí za II. a III. kvartál letošního roku v denních a týdenních datech. Okruh ladí denně 883 tisíc posluchačů, týdně pak 1,7 milionu lidí. Radiožurnál je nejposlouchanější stanicí v Praze s 280 tisíci týdenními posluchači, stejně jako ve středních Čechách, stanice dominuje i v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Český rozhlas potvrdil rekordní pozici na trhu. Radiožurnál navyšuje náskok na prvním místě Číst článek

Největší posluchačskou skupinu stanice tvoří lidé ve věku od 40 do 49 let a následně mezi 70 až 84 lety, ve skupinách 30 až 39 let a 50 až 59 let drží druhou pozici po Evropě 2, respektive Rádiu Impuls.

Radiožurnál drží prvenství mezi podnikateli a důchodci, ať už pracujícími, nebo nepracujícími. Rádio Impuls je s 804 tisíci denních posluchači druhou nejoblíbenější stanicí na trhu.

Stanice Radiožurnál je na trhu nejsilnějším rozhlasovým hráčem, který si z celkového trhu „ukousne“ 12 procent poslechu.

Očekávaná čísla jsou také za stanici Radiožurnál Sport, kterou však zatím aktuální Radiprojekt neposkytl. Jak se odborná veřejnost dozvěděla, její kompletní výsledky budou zveřejněny vzhledem k termínu startu až za období III. a IV. kvartálu letošního roku.

Radiožurnál zůstává nejposlouchanější stanicí v Česku. Druhé místo patří Rádiu Impuls Číst článek

Úspěchem skončil aktuální Radioprojekt i pro stanici Český rozhlas Plus, která poskočila ze 122 tisíc denních posluchačů v minulém období na 131 tisíc v aktuálním měření. Týdenní poslech má novou rekordní hodnotu 229 tisíc posluchačů.

Nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu je dlouhodobě s hodnotou 101 tisíc denních a 177 tisíc týdenních posluchačů brněnské studio.

Radioprojekt vzniká telefonickým dotazováním na reprezentativním vzorku 15 156 respondentů. Denní zásah rádia je 54,2 %, týdenní má hodnotu 83,2 %. Oproti předchozímu měření se tak obě hodnoty mírně zvýšily.

Průměrný poslech rádia je okolo čtyř a půl hodiny. Aktuální výsledky uzavírá zjištění, že nejposlouchanějším tzv. nadregionálním rádiem je síť Hitrádií s 458 tisíci denních a 970 tisíci týdenních posluchačů.