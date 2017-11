Raději nového ďábla než Mugabeho, říká šéf uměleckého souboru v Zimbabwe

Desítky tisíc lidí po celém Zimbabwe vyšly do ulic, aby oslavily očekávané svržení prezidenta Roberta Mugabeho a vyzvaly ho k rezignaci. „Lidé šli taky ven, aby poděkovali armádě a podpořili ji. Drželi se s vojáky za ruce, leštili jim boty,“ popsal v rozhovoru pro Radiožurnál šéf uměleckého souboru z druhého největšího zimbabwského města Bulawayo Innocent Dubé. Bulawayo 16:35 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky tisíc lidí po celém Zimbabwe vyšly do ulic, aby oslavily očekávané svržení prezidenta Roberta Mugabeho. | Zdroj: Reuters

Jak se odpor proti Mugabemu projevuje u vás v Bulawayu?

Dnes jsem byl tady v Bulawayu na velké demonstraci. Normálně je Bulawayo klidné město a bylo klidné i celý týden. Nic takového jako dnes jsem neviděl, v ulicích byly tisíce lidí. Bílí, černí, mladí, staří a členové různých politických stran a církví. V ulicích se hodně slavilo. Lidé šli ven, aby poděkovali armádě a podpořili ji. Drželi se s vojáky za ruce, leštili jim boty.

Všichni říkali, že prezident Mugabe musí jít. Popravdě, myslím si, že všichni na to jenom čekali. Až do dneška bylo Bulawayo celý týden klidné, ale pak nás požádali, abychom šli ven a dali jasně najevo, že většina chce Mugabeho odchod.​ I bývalí Mugabeho příznivci teď rychle mění názor.

V posledních dnech většina z nich převlékla kabáty a říká, že chtějí prezidentův konec. To je vtipné, protože ještě před dvěma týdny všichni říkali, že podporují jeho kandidaturu v prezidentských volbách příští rok.

Jak se armáda chová k obyvatelům Zimbabwe?

Armáda je přátelská, je v ulicích. Snaží se, aby měli všichni radost z toho, co dělá. Snaží se všechny ujistit, aby to nebrali jako puč, ale jako snahu o změnu. Policie už týden není v ulicích. Většinou se snažila protesty zastavit, někoho zbila, ale tentokrát se nikdo nikoho na ulici nepokouší zastavit.

Projevil se armádní zásah nějak na zásobování země?

Netrpíme nedostatkem jídla a ani obchody nejsou zavřené. Život pokračuje tak jako předtím. V posledních třech čtyřech měsících jsme neměli dost peněz, lidé proto museli používat platební karty, tvořily se dlouhé fronty, jak se lidé snažili vybrat peníze z bankomatů.

Vypadá to jako revoluce, ale armáda je chytrá. Je velmi silná a její velení je vzdělané. Myslím, že to dobře plánovali dlouho dopředu. Tady u nás uzavřeli policejní stanice, ale nikdo u toho nebyl zraněný.

Jak si vykládáte dění ve své zemi?

Je to všechno souboj mezi dvěma skupinami ve vládnoucí straně ZANU-PF. Všichni řešili, kdo se stane Mugabeho nástupcem. Je tu skupina G40, to jsou mladí politici, několik ministrů, a pak je tu skupina Lacosta, kterou vedl odvolaný viceprezident Emmerson Mnangagwa. Tyhle skupiny bojovaly a největší problém byla první dáma Grace Mugabeová, která si za poslední dva tři roky vynutila řadu rezignací, včetně viceprezidenta Mnangagwa.

Ten je velmi mocný, ale musím říct, že to není žádný světec, žádný anděl. Také má temnou historii. Takže lidé jsou sice šťastní, zároveň se trochu bojí toho, že bude stejně krutý, jako předchozí prezident. Ale lidé teď říkají, ať to zkusí, že radši budeme mít nového ďábla a uvidíme. Rozhodně to není všeobecně oblíbený člověk, ale v tuhle chvíli lidé se shodují na tom, že Mugabe musí odejít. ​​

