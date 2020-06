Poláci hlasují v prezidentských volbách. Obhajujícího favorita Dudu vyzývá opoziční Trzaskowski

V Polsku se koná první kolo prezidentských voleb, které kvůli koronaviru a také sporům o způsob hlasování muselo být odloženo z původně stanoveného termínu 10. května. Volební místnosti se otevřely v sedm ráno a Poláci budou svůj hlas moci odevzdat až do 21. hodiny. Varšava 9:23 28. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O post polského prezidenta se patrně utkají Andrzej Duda a Rafal Trzaskowski | Zdroj: Reuters

Po uzavření volebních místností se očekávají první odhady. Pokud žádný z 11 kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude o dva týdny později následovat druhé kolo, do kterého postoupí dva nejsilnější uchazeči.

Průzkumy dávají největší šance dosavadnímu prezidentovi, 48letému Andrzeji Dudovi, spojenci národně konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) a její vlády, a stejně starému varšavskému starostovi Rafalu Trzaskowskému z nejsilnější opoziční strany, liberální Občanské platformy.

Duda by měl podle průzkumů v prvním kole získat nejvíce hlasů, ale nemělo by to stačit na znovuzvolení. V předpokládaném druhém kole se šance zdají natolik vyrovnané, že se výsledek hlasování 12. července jeví nepředvídatelný.

Volební právo má asi 30 milionů Polek a Poláků. Svůj hlas mohou odevzdat přímo ve volební místnosti nebo korespondenčně, a to pokud se například bojí kontaktu s jinými lidmi v době epidemie koronaviru, jsou v karanténě nebo fyzicky nemohou do volební místnosti přijít.

Rekordní počet – téměř čtyři sta tisíc – Poláků chce volit v zahraničí. Volební komise na velvyslanectvích a konzulátech ale musí jejich hlasovací lístky dostat nejpozději do konce volebního dne, což je pro pošty v mnoha zemích problém.