Ztráta prezidentského paláce by byla rána pro koncepci Kaczynského, říká novinář Pazderka

Poláci si pozítří zvolí nového nebo staronového prezidenta. Šance stávající hlavy státu Andrzeje Dudy a jeho protikandidáta primátora Varšavy Rafala Trzaskowskiho jsou podle průzkumu vyrovnané. Bývalý zpravodaj České televize v Polsku a nyní šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka v té souvislosti upozorňuje, že kdyby se volby konaly v řádném termínu, tak Duda vyhrál možná už v prvním kole. Dvacet minut Radiožurnálu Varšava 21:46 10. července 2020

Primátor Varšavy a vyzyvatel prezidenta Dudy Rafal Trzaskowski. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„To, že souboj, který se odehraje v neděli, bude velice těsný, je velké překvapení, protože už dopředu bylo počítáno s tím, že Andrzej Duda velmi pravděpodobně obhájí svou pozici,“ říká Pazderka.

Šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka přibližuje politickou situaci v Polsku před tamními prezidentskými volbami

Duda je podle něj popisován jako člověk, který je velice silně spojený s Kaczynskim, faktickým vládcem polské pravice – v kampani je napadán jako někdo, kdo visí na telefonu od Kaczynského a dělá, co si zamane.

„Je to zveličené, Duda se snaží vystupovat samostatně, ale pravdou je, že jakékoliv samostatné iniciativy prezidenta, které nebyly schválené Kaczynskim, tak neuspěly,“ zdůrazňuje.

Protikandidát Dudy, varšavský primátor Trzaskowski, symbolizuje v kampani černého koně, sází na změnu, na vyvolání pocitu, že zemi neprospívá, pokud je politická scéna dominována jednou silou.

„Pro současnou vládní koalici je důležité, kdo bude novým prezidentem. Ta totiž slíbila Polákům, že bude efektivně postupovat ve změnách. Sociální program zabral a je spojený s tím, že ho prezident bez problémů vždycky podepsal a poslal ho dál,“ vysvětluje Pazderka.

Pro polskou pravici by byl problém, pokud by v prezidentském paláci neseděl Duda. Prezident totiž může vetovat řadu kroků, a pokud by vládní koalice potřebovala proti vetu prezidenta cokoliv prosadit, tak by potřebovala tří pětinovou většinu. Tu ale Právo a spravedlnost nemá.

„Ztráta prezidentského paláce by byla rána pro celou koncepci Kaczynského, kdy se v úzké součinnosti se senátem a prezidentem snaží velice rychle prosadit drtivou většinu svého politického programu,“ konstatuje Pazderka.