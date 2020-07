Polsko ‚tolerantní a evropské‘. Poražený prezidentský kandidát Trzaskowski založí občanské hnutí

Varšavský primátor Rafal Trzaskowski z nejsilnější opoziční strany Občanská platforma, který v neděli těsně prohrál souboj o prezidentské křeslo, v pátek ohlásil, že založí nové široké občanské hnutí, usilující o Polsko „tolerantní a evropské“. Klasické politické strany podle něj nestačí na úkol porazit ve volbách vládnoucí národně konzervativní stranu Právo a spravedlnost (PiS), využívající dle něj sílu státní mašinérie a veřejnoprávních médií. Varšava 23:37 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafal Trzaskowski, primátor Varšavy a neúspěšný kandidát na prezidenta | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Nové hnutí by se podle serveru Onet mohlo jmenovat Nová Solidarita, v narážce na hnutí Solidarita, které v Polsku před více než 30 lety porazilo komunismus. Trzaskowski nyní slíbil vytvoření hnutí, „aby bránilo občanskou společnost, samosprávy, svobodná média a všechny nezávislé instituce“ v těžkých časech.

„Nesmíme skládat zbraně, musíme postupovat společně. Musíme překovat probuzení občanské společnosti v těžkou práci, která povede k tomu, že opravdu změníme Polsko,“ prohlásil Trzaskowski před několika stovkami svých přívrženců v Gdyni na severu Polska, kde v prezidentských volbách s převahou vyhrál nad svým rivalem Andrzejem Dudou, i když ten nakonec celkově zvítězil.

Nová Solidarita

Trzaskowského provázeli primátoři Gdaňska a Sopot a také předseda Občanské platformy Borys Budka, který prohlásil, že prezidentské volby nebyl konec, ale začátek nové cesty. „Na tomto místě, kolébce Solidarity, chci vám slíbit novou energii, novou platformu, novou solidaritu, ve které si každý najde místo,“ uvedl. Trzaskowského označil za symbol změny.

Sám Trzaskowski připomněl, že deset milionů Poláků a Polek, kteří jej ve volbách podpořili, „hlasovali pro Polsko otevřené, tolerantní a evropské“. Zdůraznil, že energii z volební kampaně je třeba zachovat a vložit do budování nové Solidarity, do které chce zapojit i samosprávy a nevládní organizace. Pokud se to podaří „pak mnohem rychleji, než se nám všem zdá, budeme zase vítězit“.

Občanská platforma ve čtvrtek u nejvyššího soudu napadla výsledek nedělních voleb hlavy státu. Ty podle oficiálních výsledků vyhrál dosavadní prezident Duda, blízký spojenec vlády PiS. V nedělním druhém kole prezidentských voleb získal 10 440 648 hlasů (51,03 procenta) a Trzaskowski 10 018 263 hlasů (48,97 procenta).