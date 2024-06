Nový test severokorejské rakety zřejmě skončil nezdarem, oznámila Jižní Korea

Assange odletěl do Austrálie. Splnil dohodu s USA a výměnou za svobodu se přiznal ke špionáži

Assange strávil posledních pět let ve vězení ve Velké Británii ve vydávací vazbě. Jeho advokáti se totiž všemožně snažili zabránit extradici do USA, kde by mu hrozilo přes 100 let vězení.