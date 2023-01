ONLINE: Ve čtvrtek bylo odpáleno 70 raket na Ukrajinu. Úlomky si vyžádaly oběť a dva zraněné

Na Ukrajině ve čtvrtek napočítali po celé zemi 59 raketových útoků. Ráno se počet zvýšil na 70. Ruské rakety útočily také na hlavní město Kyjev. Jeho protivzdušná obrana ale všechny rakety sestřelila. Kyjev 9:45 27. 1. 2023 (Aktualizováno: 10:44 27. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejnovější čísla mluví o tom, že za čtvrtek bylo odpáleno dohromady 70 raket na Ukrajinu (ilustrační foto) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

V Kyjevě zemřel při ruském útoku jeden člověk a dva byli zraněni. Protivzdušná obrana zafungovala, žádná raketa přímo nedoletěla do svého cíle v Kyjevě, ale úlomky padají lidem na hlavu a zabíjejí je. Jsou nebezpečné, protože ta nálož tam pořád je. Jde o obrovské těžké rakety. Když vám spadne takové množství železa na hlavu, tak je samozřejmé, že to způsobí neštěstí.

A to se přesně stalo. Raketa spadla na hlavu pracovníkům městského komunálního podniku, kteří v dané oblasti v průmyslové zóně prováděli práce, jako ořezávání větví. Jednoho člověka zabila a dva jeho kolegy zranila, ale naštěstí v Kyjevě se nic už dalšího takového nestalo a protivzdušná obrana všechny letící objekty sestřelila.

Rusko ve čtvrtek útočilo na Ukrajinu celým arzenálem zbraní, hlavně i těch starších sovětských raket typu CH, ale i moderních kinžalů. Ty byly odpalované z Černého moře z lodí Černomořské flotily. Byly to rakety odpalované ze vzduchu ze strategických bombardérů, tu z bezpečné vzdálenosti, tedy na dálku.

44 leteckých úderů

Celkem podle nejnovější ranní svodky generálního štábu Rusko provedlo ve čtvrtek 44 leteckých úderů, z toho bylo 18 vedeno drony. Všechny se podařilo sestřelit a nejnovější čísla mluví o tom, že za čtvrtek bylo odpáleno dohromady 70 raket na Ukrajinu.

44 se podařilo prokazatelně zničit. Nicméně ty, které doletěly, poškodily energetickou infrastrukturu v Kyjevské oblasti. V Oděské oblasti ale nebyly žádné velké výpadky proudu. V Kyjevě je situace stabilizovaná, takže to nemělo žádný vážnější vliv na energetickou síť.

V Donbasu Ukrajinci drží obranné linie. Ale situace je nesmírně komplikovaná, protože Rusové teď poté, co získali celý Soledar, se soustřeďují na město Bachmut a chtějí ho odříznout od spojení s ostatní Ukrajinou.

Usilují o jeho ovládnutí. Vytvořili klín jižně od Bachmutu směrem na Konstantinovku, kudy vede cesta. Ale není to jediná cesta do Bachmutu. Kdyby se jim to podařilo, tak stále ještě zůstávají možnosti, jak město zásobovat, i ústupová cesta.

Rusové se teď soustředí na Vuhledar a Marjinku, ze kterých si chtějí vybudovat jakési opěrné body. Už jsou prakticky ve Vuhledaru, hranicích města z té východní strany a odtud dále chtějí postupovat dál do Doněcké oblasti směrem na Kupjansk.