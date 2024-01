Raketový útok na Irák není výjimečný. Írán ale Izraeli a Kurdům vysílá jasný signál, míní expert

V pondělí v noci zaútočil Írán v okolí města Irbíl, které je centrem iráckého Kurdistánu. S ním Teherán dlouhodobě vede spory kvůli spolupráci se západními státy. „Írán je vedle Jemenu a Izraele dalším místem, ve kterém hoří boje, které mohou přerůst v nebezpečný konflikt,“ říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Írán Matouš Horčička. Raketový útok ale podle něho není výjimečný. Praha 16:24 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničená budova v iráckém městě Irbíl po raketovém útoku ze strany Íránu | Foto: Azad Lashkari | Zdroj: Reuters

Írán už v minulosti provedl údery na irácký Kurdistán. Byl pondělní útok na město Irbíl, které je centrum oblasti, něčím ojedinělý?

Je to záležitost, která není v celkovém kontextu výjimečná. Vzhledem k současným událostem, ať už vzhledem k dění mezi Izraelem a Palestinou nebo eskalaci v Jemenu a Rudém moři, je to další místo, kde hoří boje, které mohou přerůst v další nebezpečný konflikt.

Írán v minulých letech často podnikal raketové a dronové útoky na různé cíle v iráckém Kurdistánu, kvůli kterému vede s Irákem dlouhodobě spory.

Minulý rok dokonce s iráckou vládou podepsal bezpečnostní smlouvu, aby irácká vláda zajistila v Bagdádu uklidnění situace v Kurdistánu tak, aby z regionu nebyly vedeny útoky proti Íránu a do prostoru iráckého Kurdistánu byly umístěny federální jednotky z Bagdádu, protože do té doby tam byly kurdské jednotky, s čímž měl Írán problém.

Není to tedy výjimečná situace, ovšem v současném rozpoložení sil na Blízkém východě to je dost problematické, protože v regionu působí americké a další západní jednotky. Další nedobře vedený úder ze strany Íránu tak může rozpoutat nějaké další konflikty.

Mluvčí Národní bezpečností rady USA Adrienne Watson podle stanice BBC uvedla, že první ukazatele naznačují, že byl útok nepromyšlený a nepřesný. Je tato forma útoku ojedinělá?

Forma útoku je právě dost opakující se. Írán takto v Iráku nebo v Sýrii dlouhodobě útočil podobnými způsoby, jako jsou rakety a drony, takže včera vedený útok svou formou výjimečný není.

Vyhrocená rétorika Íránu

Teherán dlouhodobě tvrdí, že v oblasti působí íránské separatistické skupiny i agenti znepřáteleného Izraele. Co a kdo všechno bylo v pondělním útoku cílem?

Co se znovu týče politické tenze, vždy byla rozsáhlá debata mezi Irákem a Íránem ve vztahu k iráckému Kurdistánu, který má spojence na Západě, a především tedy USA a jejich jednotky tam dlouhodobě působí. Nejedná se tedy pouze o útok vůči Iráku, ale i vůči Kurdistánu, který je do velký míry autonomní a federální irácká vláda vůči němu nemá velký vliv.

V kontextu současné situace je nebezpečné to, že se útoky rozhořely po celém regionu. Írán samozřejmě tvrdí, že útok vede proti spojencům Izraele, což je z hlediska Íránu nepřípustné, a zároveň víme, že rakety dopadly na budovy, ve kterých měly osoby konexe s Kurdy včetně kurdského milionáře a kurdských zpravodajců.

Politický kontext je zjevný a hluboký, je ale otázkou, do jaké míry to má možnost eskalovat a do jaké míry tito cílení lidé spolupracovali se západními spojenci či s Izraelem. Pokud ta spojitost byla hluboká, můžeme očekávat odvetné útoky ze strany západních zemí nebo eskalování situace v iráckém Kurdistánu.

Při bombardování Írán údajně zničil „špionážní centrum“ izraelské tajné služby Mosad. Co tedy útok říká o mezinárodním napětí mezi Íránem a Izraelem a jakou můžeme očekávat reakci ze strany Izraele a Západu?

Momentálně to byla hlavní záminka útoku a dovedu si představit, že to byl vyslaný signál směrem k Izraeli i Kurdům v tom smyslu, že Írán vnímá jejich spolupráci se západními složkami a silami.

V Íránu v minulém roce proběhly dronové útoky v městě Isfahán a Írán rychle osočil Kurdy ze spolupráce s Izraelem. Je to běžná rétorika, je ale nutné říct, že západní země, které nemají s Íránem dobré vztahy, v iráckém Kurdistánu pravidelně operují a jsou schopné z něho jednoduše koordinovat útoky.

Co se týče zničení „špionážního centra“, je to skutečně jen rétorické označení, které Írán používá velmi často. Momentálně tím byla označena i bývalá budova americké ambasády v Teheránu. Jestli tam ale byly konexe, nebo ne, to nedokážu říct.

Nutně bych nevylučoval další eskalaci, i když nemusí proběhnout v Kurdistánu, ale třeba jako odvetné útoky proti íránským cílům v Sýrii, kde se útoky proti Íránu dějí často, nebo i proti íránským cílům v Jemenu.

To si dokážu představit jako očekávatelnou reakci ze strany západních spojenců, jestli tam ty vazby mezi osobami a státy skutečně byly. Pokud ne, je otázka, do jaké míry by to buď Izrael, nebo jeho západní spojence donutilo k nějakým úderům.