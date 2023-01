‚Třetí rána byla hodně slyšitelná, musela být blízko.‘ Zpravodaj popisuje bombardování Dnipra

Poslední raketa dopadla do centra Dnipra soudě podle síly zvuku. Při raketovém útoku zasáhla raketa Ch-22 jeden z vchodů obytného domu, zahynulo 46 lidí. Devět lidí doteď nenašli a 80 je zraněných, mezi nimi i děti.

Celé Dnipro s 1 300 000 obyvateli včetně uprchlíků je ponořené do absolutní tmy. Třetí rána byla i přes dobře těsnící okna hodně slyšitelná, musela být blízko. Auta začala signalizovat alarm.

Před tím byla siréna, byl vyhlášen letecký poplach. Od začátku sirény do první detonace bylo několik minut, kdy se člověk mohl schovat do sklepa nebo na schodiště, tam, kde jsou pevné zdi. To většina lidí nedělá, protože poplachy byly dnes asi tři, je to tak každý den. Lidé zůstávají ukrytí u sebe doma.

Obyvatelé z vesnic jsou více zvyklí než městští

Zavolal mi syn kamarádky, který bydlí kousek, a popisoval mi, co zažili oni. Mají byt ve starém domě, na východní stranu mají kuchyň a tam se třásla okna. Babička utekla na chodbu, Ruslan zůstal na kuchyni a dělal si vaječnici.

Jsou na to zvyklí, utekli ze Severodoněcku. Kličkovali mezi raketami, grady, minometnými granáty. Jsou samozřejmě vystrašení, ale bohužel jsou na to připravení, více než lidé, kteří celý život žili ve městě a nemuseli odnikud nikam prchat.

I na sociálních sítích se objevují informace o dalších výbuších. Podle předběžných odhadů jde o práci protivzdušné obrany zpovzdálí, z druhého břehu Dnipru. Pořád ještě nevíme, co sem přiletělo. Jedna exploze byla určitě přílet, protože drony, íránské šahídy, jsou teď hlášeny z Oděsy, ale poplach a exploze je i v jiných oblastech.

Dnipro za ruského útoku. Zveřejnil Dněpr oerativnyj. pic.twitter.com/dBe1UkAB74 — Martin Dorazín (@mdorazin) January 25, 2023

Drony jsou pořád ve vzduchu. Pohybují se přes Záporožskou oblast směrem k sousední Dněpropetrovské, jejich počet je neznámý. Jedná se asi o součást jižní vlny náletů íránských dronů, které nejsou o nic méně nebezpečné než rakety. To jsou drony kamikadze, které dopadnou a explodují.

Na nahrávce slyšíte jejich zvuky. Krátce po útocích se videa objevují na telegramu. Lidé tam hned posílají to, co vidí kolem sebe a v jiných městech. Poslali také to, jak ukrajinské děti sedí v krytu nebo na chodbě u zdi a brnkají si ukrajinskou hymnu, zatímco jejich rodiče se přou o to, kdo slyšel silnější výbuch a u koho se více třásla okna.