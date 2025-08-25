Rakouská sbírka na odminování Ukrajiny nemá účet. Banky ji kvůli neutralitě nechtějí přijmout
V Rakousku se znovu otevírá debata o tom, kam až sahá neutralita. Deset bank totiž odmítlo otevřít účet pro sbírku, jejíž výtěžek měl jít na odminování Ukrajiny. Obávaly se prý porušení rakouské neutrality. A organizátoři tak benefici museli odvolat. Vláda přitom peníze přímo na vyčištění území od ruských min Ukrajině už dříve nabídla.
Rakousko-ukrajinský klub Mrija, jehož spoluzakladatelem je fotbalista Andrij Karioti, chtěl skrz vybrané peníze financovat nákup speciálních robotů – strojů - které dokážou čistit pole a vesnice od min zanechaných ruskou armádou.
Tihle roboti se vyrábějí přímo na Ukrajině. Spolek kvůli tomu plánoval na neděli ve Vídni nedaleko Hofburgu benefiční koncert u příležitosti 34. výročí ukrajinského vyhlášení nezávislosti. Akci ale nakonec museli odvolat, protože se jim nepodařilo získat bankovní účet, na který by lidé mohli přispět. Jako první na to upozornila veřejnoprávní rozhlasová stanice Ö1.
Z deseti oslovených institucí se k věci vyjádřila jen jedna – Easy Bank. Peníze by podle ní šly na účel, který by byl v rozporu s neutralitou. Ostatní banky se k tomu nevyjádřily, jedna v emailu stanici ORF uvedla, že si je vědoma ne úplně optimální komunikace s klientem. Důvod neotevřít konto ale kromě Easy Bank nikdo nekomentoval.
Pomoc, nebo válka
Někteří rakouští právníci argumentaci neutralitou rozporují. Expert na ústavní právo Heinz Mayer, kterého oslovil deník Der Standard, argumentaci Easy Bank vyvrací. Tvrdí, že banka nesprávně interpretuje zákon o neutralitě.
Rakousko se totiž nesmí zapojit do vojenských operací. Odminování ale podle Mayera do takové kategorie nespadá, je to prý spíš určitá forma humanitární pomoci. Ta už problematická není.
V neděli se ve Vídni na stejném místě, kde měla být i zrušená benefiční sbírka, konal jiný koncert k výročí Ukrajinské nezávislosti. I tam se vybíraly peníze a podle organizátorky Julie Gerschunové neměli jediný problém.
„Dnes vybíráme prostřednictvím prodeje jídla nebo různých suvenýrů peníze na zdravotní péči, rehabilitace a na pořízení sanitky.“
A třeba ekonom Thomas Url z Ekonomického výzkumného ústavu zase dodává, že banky se v případě zrušené sbírky mohly obávat podezření z financování války. Instituce ale mají právo odmítnout zákazníky.
Rakouská vláda přitom sama Ukrajině pomoc s odminováním nabídla už v roce 2023. Tehdejší kancléř Nehammer oznámil, že Rakousko pošle v přepočtu asi 50 milionů korun na nákup vybavení k odstranění min.
Kromě toho se Rakousko také zapojilo do projektu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v oblasti humanitárního odminování. Tehdejší kancléř Nehammer tyto kroky obhajoval s tím, že vše bude jen na finanční bázi a na odstranění výbušných zařízení se nebude podílet jediný rakouský voják.