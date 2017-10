Rakouské 'Wunderkind'. Svět teď potřebuje mladé politiky, říkají o Kurzovi jeho vrstevníci

Rakouský politik Sebastian Kurz ve svých třiceti letech převzal vedení rakouských lidovců a vyvolal předčasné parlamentní volby. Ty jsou tento víkend a Kurz má velmi vysoké šance na to, že se na jeho konci stane historicky nejmladším rakouským spolkovým kancléřem. Zatím se zdá, že jeho nízký věk ho nijak neznevýhodňuje. Vídeň 8:00 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosavadní ministr zahraničí Rakouska Sebastian Kurz. | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Ty jsou tento víkend a Kurz má velmi vysoké šance na to, že se na jeho konci stane historicky nejmladším rakouským spolkovým kancléřem. Zatím se zdá, že jeho nízký věk ho nijak neznevýhodňuje.

„Je docela mladý, ale není zas tak mladý, Já myslím, že svět teď potřebuje mladé politiky a mladé názory,“ říká Ronald, kterému se po zmínce o rakouských volbách rozzáří oči. Sleduje je totiž velmi pečlivě.

Mnohem menší nadšení projevuje Elisa, i když ani ta nevidí v nízkém věku politického kandidáta nic špatného. „Podle mě neplatí automaticky to, že mladý člověk má méně zkušeností. Stojí to vždy na samotném člověku, jak se cítí, jestli se nebojí zkoušet nové věci, jestli si věří, Nemyslím si, že by let v současné době, kdy je všechno tak rychlé a vývoj se posouvá stále dál, mělo být kancléři třeba přes šedesát let,“ myslí si Elisa.

Ronald i Elisa se narodili na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století a oba dva se vydali cestou práva. Stejně jako Sebastian Kurz. I on nastoupil na vídeňskou právnickou univerzitu, ale kvůli politické kariéře studium nedokončil.

To, že nemá vysokoškolské vzdělání, ale není v Rakousku tématem. Media se tomu nevěnují a jak mi potvrzují studenti, vlastně to nikomu příliš nevadí. „Mít titul je v některých oborech samozřejmě důležité, ale ne tolik v politice. Člověk může být inteligentní a schopný i bez vysoké školy,“ říká Elisa.

Ronald krčí rameny a na rozdíl od ní si tím tak jistý není. „Je to škoda, ale stává se to. Politika je kariéra, člověk do ní asi musí vstoupit brzy a obětovat hodně věcí. Pro mě by to bylo mnohem lepší, kdyby Kurz nějaký titul měl, ale asi to není zas tak zásadní problém.“

Předseda Svobodných Heinz-Christian Strache a předseda lidovců Sebastian Kurz při předvolební debatě | Zdroj: Reuters

Jako větší problém totiž oba dva považují fakt, že stále ještě neví, koho vlastně v nedělních volbách podpoří. S Kurzem prý v řadě věcí souhlasí, nelíbí se jim ale jeho nekompromisní migrační politika.

Rakouští lidovci ale i tak pravděpodobně míří k volebnímu vítězství, a vleklou zásluhu na tom má právě jejich mladý lídr. Poté, co se postavil do čela ÖVP, preference strany strmě stouply, až se dostaly na první místo.