Rakousko bojuje proti nuceným sňatkům. Členové vládní koalice mají různé představy o opatřeních

Rakousko by rádo skoncovalo s nucenými sňatky. Týkají se velmi často nezletilých, a proto chce Vídeň po vzoru jiných států vymezit minimální věkovou hranici pro uzavírání manželství bez možných výjimek. Dva měsíce před parlamentními volbami se na tom rakouská vláda ale stále nemůže shodnout. Vídeň 23:23 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z věcí, které chce rakouská vláda změnit, je požadavek na nastavení jediné povolené věkové hranice (ilustrační foto) | Foto: Alvin Mahmudov | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Nucené sňatky jsou problém, se kterým se potýká celá Evropa, ale i zbytek světa, protože smluvené sňatky se podle UNICEF velmi často týkají dětí z Afriky nebo Blízkého východu. Po celém světě se před navršením plnoletosti vdala jedna z pěti dívek. UNICEF se snaží svým programem docílit, aby v roce 2030 už žádné sňatky nezletilých nebyly.

Rakouská vláda nemá přesné konkrétní data, ale z její zprávy se odhaduje na stovky nucených sňatků, přičemž zhruba 100 případů končí tím, že se často ženy obrací s žádostí o pomoc kvůli domácímu násilí. Ve většině případů ani nejde o běžence, kteří přijíždějí do Evropy, ale v podstatě už o druhou nebo třetí generaci přistěhovalců, kteří žijí v Rakousku.

Řešení problému

Koalice lidovců a Zelených si řešení dala do programu hned v úvodu vládnutí, zatím se jí ho nepodařilo prosadit navzdory tomu, že v říjnu jsou parlamentní volby a ty nezaručují stejné složení budoucí vlády.

Jednou z věcí, které chce vláda změnit, je požadavek na nastavení jediné povolené věkové hranice pro uzavření sňatku na osmnáct let. V Rakousku stejně jako v Česku je od osmnácti, ale zplnomocnění, tedy výjimka pro mladší ročníky, není nic unikátního a v těchto případech se hojně využívá.

Historický úspěch komunistů i dále rostoucí svobodní. Salcburské volby zvýraznily krizi tradičních stran Číst článek

Kabinet kancléře Karla Nehammera (ÖVP) chce ještě zamezit tomu, aby se mohli mezi sebou brát příbuzní, konkrétně ve vztahu bratranec a sestřenice, což zákony v Česku umožňují.

Vláda změny nepřijala stále z toho důvodu, že rakouští lidovci se Zelenými se nejsou schopni dohodnout na jednotné formě. Lidovci chtějí opatření prosadit co nejrychleji ještě před volbami, Zelení tvrdí, že balíček musí být mnohem komplexnější a propracovanější.

Opatření v Evropě

Německo například v roce 2017 přijalo zákon na boj proti dětským sňatkům, který stanovuje osmnáctiletou věkovou hranici, nejsou umožněny žádné výjimky.

Mezi prvními státy, které se problémem zabývaly, bylo také Norsko. To v roce 2018 prosadilo manželství od osmnácti, ovšem s výjimkou pro mladší, která nestojí pouze na souhlasu rodičů, ale také státních úředníků, a ti ji udělí jen velmi zřídka.

Ředitelka UNICEF: Dětskou práci najdeme v zemědělství i v dolech. Některé formy se blíží otroctví Číst článek

V průběhu let se ale ukázalo, že pravidla mají i svá úskalí v případě příchozích migrantů do azylových center.

V Dánsku, kde azylantům přidělují obydlí, se ukázalo, že mnohdy přicházejí manželské páry, v kterých ženy ještě nejsou plnoleté.

Oddělování uvádělo páry do nekomfortní situace, protože přišli do ciziny, měli za sebou náročné okolnosti a v úvodu je chtěli rozdělit. V Dánsku zaznamenali dva pokusy o sebevraždu dvou členů různých párů, kterým bylo méně než osmnáct let a hrozila jim separace, takže pak začali přijímat výjimky.

Ovšem co se týče evropských států, tak všechny chtějí mít jasně nastavené, jaké sňatky se můžou na jejich půdě uzavírat.