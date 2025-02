Rakousko chce v reakci na útok ve Villachu nastolit nulovou toleranci pro žadatele o azyl, uvádí Šustr

Syřan, který v sobotu ve Villachu ubodal chlapce a pět dalších lidí zranil, měl islamistický motiv. Podezřelý byl žadatelem o azyl a při výslechu řekl, že jednal jménem Islámského státu. Muž se radikalizoval na TikToku. „Rakouská vláda chce přistoupit na politiku nulové tolerance u žadatelů o azyl,“ uvedl pro Radiožurnál editor deníku Právo a expert na Rakousko Robert Šustr. Rozhovor Praha 17:44 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na místě útoku nechávají kolemjdoucí svíčky a květiny | Foto: Borut Zivulovic | Zdroj: Reuters

Co dalšího je známo o pachateli?

Kromě toho, co už bylo řečeno, toho zatím příliš nevíme. Víme o tom, že se radikalizoval zřejmě na sociální síti TikTok, že byl příznivcem nějakého islamistického influencera. A policisté našli u něj doma, když dělali domovní prohlídku, další důkazy, které nějakým způsobem podtrhují tu tezi, že šlo o radikalizovaného příznivce tzv. Islámského státu. Ale na další informace si budeme muset ještě počkat.

Podle mluvčího policie zřejmě zabránil dalším činům rovněž Syřan, který autem najel do tohoto pravděpodobného pachatele. Zdůrazňuje se v rakouských médiích jeho čin?

Řekl bych, že ano, že se to zdůrazňuje. Pokud se nepletu, tak všechny velké servery už přinesly portrét tohoto syrského zachránce, včetně té epizody, že si kolemstojící mysleli, že je tím pachatelem on. To znamená, že si mysleli, že jeho je třeba zajistit, ale to se potom naštěstí vysvětilo.

Ale ukazuje to, že ten teror nebo podobné útoky si nevybírají domovské nebo cizince. Skutečně to míří na celou společnost. A součástí společnosti v Rakousku jsou právě i lidé cizího původu.

A jak velký problém jsou v Rakousku útoky migrantů, dejme tomu ve srovnání s Německem?

Ten německý případ je samozřejmě takový trošku zjevnější, protože tam došlo k několika útokům v krátkém časovém sledu za sebou. V Rakousku spíš, pokud vlastně slyšíme o nějakých podobných aktivitách, ať už, že šlo o činy, které byly skutečně provedené, jako teď v tom Villachu, nebo které byly třeba naplánovány, vzpomeňme si na ten loňský koncert Taylor Swift, americké popové hvězdy, který musel být zrušen právě kvůli podezření, že hrozí nějaký islamista útokem na tento koncert.

Jsou to spíš ojedinělejší případy, ale to neznamená, že by třeba speciálně islamistická scéna v Rakousku, zejména mezi mladými lidmi, mezi mladými radikály, kteří jsou třeba radikalizováni právě prostřednictvím sociálních sítí, že by to bylo o něco méně nebezpečné v Německu.

Údajný útočník měl v Rakousku povolený přechodný pobyt, čekal na vyřízení žádosti o azyl. Diskutuje se v Rakousku o tom, jak s těmito lidmi zacházet a co dělat, když azyl nedostanou. Selhávala v tomhle směru třeba centrální politika, například mají úřady přehled o žadatelích o azyl a dokážou ty neúspěšné rychle a efektivně vracet domů?

Pokud jsme už předtím třeba porovnávali situaci v Německu a v Rakousku, tak tedy přece jenom je docela velký rozdíl, že v Rakousku se dařilo v posledních letech vracet neúspěšné žadatele o azyl do zemí původu. To znamená, v tomto ohledu byla ta úspěšnost daleko vyšší, než například v Německu. Což ale ukazuje, že ani to nezabrání podobným činům.

Takže v podstatě teď úřady slibují, nebo politici slibují vlastně totéž, co jsme slyšeli i třeba od německých politiků v minulých dnech. To znamená, že důsledně chtějí, zejména u útočníků nebo lidí, kteří se dostali do konfliktu s rakouskými zákony, přistoupit na politiku nulové tolerance. To znamená, že mají být okamžitě vyhoštěni bez nějakého pardonu. A v podstatě to se teď bude pravděpodobně v Rakousku prosazovat, vzhledem k tomu, že i tam teď probíhá jednání o nové vládě. Tak si myslím, že ten bezpečnostní aspekt i ve vztahu k migraci, k migrační politice bude o to silnější.

Když o tom mluvíte, o jednání o vládě, tak ono se předpokládá, že kdyby byly předčasné volby, tak Svobodní můžou dostat ještě více hlasů než teď. Čili může tento útok i tahle perspektiva mít vliv na to, že budou chtít, dejme tomu, strany se spíš dohodnout, než to vypadalo v těch posledních měsících?

Myslím si, že určitě, že ty ostatní politické strany s výjimkou Svobodných, kteří jsou na tom v průzkumech velmi dobře a jsou na tom lépe, než kolik dostali hlasů v loňských parlamentních volbách, tak všechny ostatní strany nemají zájem na předčasných volbách.

To je vlastně nutí k tomu, aby se dohodli, zejména teda sociální demokraty a lidovce. A vypadá to, že už je to na dobré cestě, že by to mohlo být i docela rychle. Ale znovu říkám, i tyhle ty události, k nímž teď došlo v tom Villachu, budou určitě mít velký dopad právě na budoucí programatiku vlády a zejména teda na tvrdší přístup k migračním politice.

Co to znamená tvrdší přístup? Protože jsme si říkali, že ano, do jisté míry už Rakousko je tvrdší, rychleji vrací neúspěšné žadatele o azyl, ale jsou tady ještě silnější požadavky. Třeba AfD tvrdí, že chce okamžité zastavení azylu, důsledné deportace zahraničních zločinců. Takže je ve hře i třeba okamžité zastavení azylu?

To je ve hře, ale spíš bych se možná vrátil k tomu, co naznačil dnes dopoledne na tiskové konferenci rakouský ministr vnitra Karner, který v podstatě naznačil, že by se mohla i budoucí vláda pokusit i rozšířit možnosti třeba policie nebo vyšetřovatelů, aby už bylo možné předem vytipovat rizikové skupiny potenciálních útočníků, potenciálních pachatelů.

Prostě možnost, když to řeknu zjednodušeně, provádět domovní prohlídky bez nějakého většího avíza dopředu. Namátkové kontroly s tím, aby dostaly úřady, dostala policie islamistickou scénu pod kontrolou.