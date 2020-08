Rakousko vydalo varování před cestami do Chorvatska kvůli koronaviru. Začne platit od pondělí

Kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem vydalo v pátek Rakousko nejvyšší stupeň varování před cestami do Chorvatska. Platit začne od pondělí, informovalo na twitteru rakouské ministerstvo zahraničí. Chorvatsko ve středu zaznamenalo nejvyšší počet nově nakažených od počátku epidemie, uvedla agentura DPA. Vídeň/Záhřeb 18:34 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem vydalo v pátek Rakousko nejvyšší stupeň varování před cestami do Chorvatska | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

„Vzhledem k epidemickému vývoji v Chorvatsku vydáváme nejvyšší stupeň varování pro celou zemi,“ uvedlo ministerstvo. Rakouské občany vyzvalo, aby do Chorvatska nejezdili, pokud to není bezpodmínečně nutné. Turisty, kteří již v zemi jsou, úřad podle agentury APA „důrazně“ vyzval, aby se vrátili do Rakouska.

MFA Austria

@MFA_Austria Achtung ❗️

Reisewarnung für Kroatien 🇭🇷 ab dem 17. August!



Aufgrund der epidemiologischen Entwicklungen in Kroatien wird die höchste Sicherheitsstufe für das gesamte Land ausgesprochen.



Nähere Infos: bmeia.gv.at/reise-aufentha… 93 90

Rakousko dosud varovalo před cestami do více než 30 zemí světa. Jsou mezi nimi Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Švédsko, USA či Rusko. Varování platí také pro čínskou provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se loni začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit do světa. Minulý týden přidala Vídeň na seznam i Španělsko s výjimkou jeho ostrovů.

Podle agentury APA vydalo ministerstvo zahraničí varování před cestami do Chorvatska kvůli zhoršující se situaci v této zemi, ale i kvůli rostoucímu počtu rakouských turistů, u nichž se nákaza potvrdila po návratu z dovolené na Jadranu.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se dosud v Chorvatsku nakazilo koronavirem přes 6000 lidí. S covidem-19 jich 161 zemřelo. V posledních dnech začal počet potvrzených případů růst. Za středu dokonce úřady zaznamenaly 180 nových případů, což je nejvyšší denní přírůstek od počátku epidemie. V posledních dvou měsících se denní počty nakažených pohybovaly mezi 30 a 100. Věkový průměr nakažených ze středy činí 31 let.

Podle rakouských médií mezi nakaženými turisty, kteří se vrátili z Chorvatska, byli rovněž hlavně mladí lidé. Ti se podle svých slov účastnili velkých večírků v barech a na plážích.

Agentura APA v pátek informovala, že Chorvatsko v reakci na tento vývoj nařídilo, aby noční podniky zavíraly nejpozději o půlnoci. Opatření vstoupilo v platnost okamžitě a má zůstat v platnosti zatím deset dní.

V Chorvatsku se v současnosti nachází asi 900 000 zahraničních turistů včetně Čechů.