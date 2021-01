Čech v Rakousku: Vláda komunikuje jasně a zavřené podniky podporuje. Testování na covid dělají i lékárny

„Viděl jsem jak rakouský, tak český systém registrace na očkování a rakouský způsob je určitě jednodušší,“ říká Tadeáš Horký, který žije v Rakousku deset let. Tamní úřady podle něj komunikují „konzistentně a věrohodně“, lidé proto opatření dodržují, a nebouří se ani provozovatelé dotčených podniků, kteří se mohou spolehnout na podporu státu. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz mimo jiné popisuje testování školáků, které jim nově provádějí rodiče doma. Rozhovor Vídeň 6:55 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování v Rakousku probíhá také v lékárnách | Zdroj: Profimedia

S ohledem na šíření takzvané britské mutace koronaviru v Rakousku od pondělí platí povinnost nosit na řadě veřejných míst včetně obchodů, hromadné dopravy nebo ordinací respirátory typu FFP2. Aby byly respirátory cenově dostupnější, dohodla se rakouská vláda s obchodními řetězci, že budou respirátory prodávat pouze za náklady či s minimální marží, osvobozené jsou také od DPH. Promítlo se toto opatření do cen respirátorů?

Jedna maska teď stojí 0,59 eura. Už během víkendu v supermarketech rozdávali ke každému nákupu dvě masky zdarma a od pondělí jsou dostupné ve všech supermarketech za 59 centů, jsou tedy volně dostupné. Předtím se daly pořídit v lékárnách nebo na internetu, ale novinkou od tohoto týdne je, že se dají koupit ve všech supermarketech.

Kdo je Tadeáš Horký? Tadeáš Horký je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v současnosti pracuje jako risk manager na centrále Raiffeisenbank International ve Vídni. V Rakousku žije deset let.

Není tedy problém respirátory v obchodech sehnat? Setkal jste se vy nebo někdo ve vašem okolí s tím, že by respirátory nebyly v obchodech k dostání?

Vůbec s tím není problém a už předtím byly respirátory dostupné ve všech lékárnách i online, rozhodně jich tedy nedostatek není.

Sociálně slabší skupiny obyvatel mají mít respirátory zdarma. Bezplatně už dostali respirátory senioři, ale také zařízení pro lidi bez domova. Kdo další má na respirátory zdarma nárok?

Řídí se to podle určitého platového stropu. Pokud domácnost vydělává méně, než je tento strop, pak se automaticky kvalifikuje k tomu, aby dostala FFP2 masky zdarma. Nevím, jestli kvůli tomu musí oslovit úřady nebo se někam dostavit, každopádně je to určeno podle výšky příjmů. Vzhledem k tomu, že je tu daňový systém online, stát stejně ví, jaká je to příjmová skupina, takže předpokládám, že to bude komunikováno napřímo.

Moje zkušenost je třeba taková, že jen asi tři týdny je u mě přihlášený můj 65letý strýc a i tak už k nám domů dorazilo deset FFP2 masek. Vláda totiž schválila, že všichni senioři nad 65 let dostanou poštou deset FFP2 masek zdarma. Státní správa tady celkově funguje velmi efektivně – mají informace a bez problémů je využívají.

Jak lidé ve vašem okolí na nové opatření reagují?

Všichni to vzali bez problémů. Masky jsou samozřejmě nepříjemnější na nošení, takže nějaké diskuse se v tomto směru objevují, ale pokud je máte nosit jen do obchodů, zase takový problém to není. U nás v bance třeba komunikují pravidlo, že jednou za tři hodiny si má člověk masku na chvíli sundat a nadýchat se. Někteří lidé už ale respirátory nosili do obchodů předtím a museli je mít například i v kabinových lanovkách, teď se toto opatření jen rozšířilo do obchodů a dalších veřejných prostorů.

Co člověku hrozí, pokud do určených veřejných míst přijde bez respirátoru, jen s rouškou?

Rakousko je obecně země, kde lidi na sebe vzájemně hodně koukají. To znamená, že když někdo něco neplní, snaží se daného člověka nejprve zdvořile upozornit, ale nemají daleko ani k tomu, aby zavolali někoho odpovědného, kdo na daném místě pracuje, nebo dokonce policii. Z tohoto pohledu je Rakousko velmi striktní a dbá na dodržování.

Stanovila vláda za nenošení respirátorů i pokuty?

To jsem nikde nečetl, ale obecně kontrola v zemi funguje. Například kolega, který se vracel z České republiky do Rakouska, musel na hranicích podepsat papír, že půjde na deset dní do karantény. Druhý nebo třetí den pak přijel úředník z Vídně, aby ho zkontroloval, že je skutečně doma. Pokud by nebyl, musel by zaplatit pokutu.

Víkend před zavedením povinného nošení respirátorů v Rakousku se masky FFP2 rozdávali v supermarketech zdarma | Zdroj: Profimedia

Testování v lékárnách i ‚checkboxech‘

Jak v Rakousku funguje samotestování na koronavirus? Například v Česku antigenní testy sice lze pořídit třeba v e-shopech, legálně je ale smí stále používat jen zdravotníci.

Systém testování se stále vyvíjí a je hodně propracovaný, momentálně je proto několik možností, jak se nechat otestovat. Na stránkách města funguje chatbot, který se vás postupně zeptá, jak se cítíte, jestli máte chuť a čich, jestli jste přijeli ze zahraničí a na spoustu dalších věcí. Na konci vám pak chatbot řekne, jestli váš stav odpovídá lehkým příznakům. V takovém případě vám doporučí nechat se otestovat a je několik míst, kam můžete na test zdarma přijít.

Některá místa jsou schopná přijmout i lidi s lehkými příznaky, někde je ale podmínkou, že se tam člověk může nechat otestovat jen v případě, že žádné příznaky nemá. Zároveň jsou místa, kde dělají antigenní testy výtěrem z nosu, ale v některých se dělají i kloktací testy. Třeba já jsem šel s lehkými příznaky na místo, kde jsem jen kloktal, abych nemusel podstupovat nepříjemný výtěr z nosu. Pokud máte silné příznaky, zavoláte na linku 1450 a přijedou vás otestovat domů, abyste nikoho nemohli nakazit.

Od minulého týdne je tu nová bezplatná varianta, kdy žáci ve věku od šesti do 14 let dostávají jednou týdně ve školách testovací sety a rodiče jim pak provedou test doma. Vatovou tyčinkou zatočí pětkrát v jedné nosní dírce, nakapou na ni roztok a za 15 minut víte, jestli je dítě negativní, nebo pozitivní. Pro starší děti se to dělá ve škole, kde se otestují hromadně jednou za týden. Plán je takový, že po zimních prázdninách, tedy v polovině února, se to bude dělat dvakrát týdně.

Poslední variantou je testování v lékárnách nebo v laboratořích, kde jsou dostupné testy, které se ale musí hradit. Dříve se cena za testy pohybovala kolem 120 eur, teď ale antigenní testy stojí mezi 20 až 40 eury a mají ještě zlevnit na zhruba 10 eur. Existuje seznam všech lékáren v Rakousku, kde je možné se nechat otestovat, doporučují ale si termín dopředu zarezervovat, protože je o ně velký zájem.

Nemají odborníci obavy z toho, že testy doma nebudou provedeny správně?

Antigenní testy se doma nedělají, ani test z lékárny si nemůžete vzít domů a udělat si ho sami. Dělá to vyškolený personál přímo na místě, protože tyčinku musíte strčit hluboko do nosu. Ale testy pro školáky jsou snadné – jen strčíte tyčinku na dva centimetry do nosu a pětkrát zatočíte. Je k tomu návod s popisem a také na internetu si můžete najít videa, kde vidíte, jak to udělat. Žádné obavy tam nejsou a je zajímavé, že žádným způsobem není potřeba ani nijak deklarovat výsledek testu. Vše tedy závisí na zodpovědnosti dané domácnosti. Pokud test dopadne pozitivně, je potřeba zavolat linku 1450, přijedou k vám domů a udělají ještě PCR test.

Je tu ještě jedna možnost testování, kterou jsem nezmiňoval, a to jsou takzvané „checkboxy“. V těchto boxech sedí doktor a jsou rozestavěné různě po městě. Lidé tam chodí, pokud si nejsou jisti, jestli mají covid, nebo třeba chřipku. Doktor vám nejprve udělá rychlý antigenní test a vyšetří vás, aby byl schopný vyhodnotit, co vám je. Mezitím dostane výsledek antigenního testu, a pokud by byl pozitivní, opět se provede PCR test, který má výsledek potvrdit.

Kde přesně tyto boxy obvykle stojí a jací lékaři v nich sedí – jsou to například praktici?

Existuje seznam s adresami všech boxů, který město pravidelně aktualizuje. Sedí tam zřejmě lidi z nemocnic nebo dodatečně proškolený personál, ale standardní praktici to nejsou, protože ti mají vlastní povinnosti.

Vláda komunikuje srozumitelně

Co si vláda od rozšířeného testování slibuje? Umožní to otevření některých segmentů ekonomiky, a tedy alespoň částečný návrat do normálu po 7. únoru, kdy má skončit znovu prodloužený lockdown?

Vláda tady obecně komunikuje mnohem jasněji a snaží se vysvětlovat, co bude jak fungovat. Abych řekl pravdu, celkem rád sleduju tiskové konference, protože to je většinou velice dobře vysvětlené – pochopíte, proč to dělají, jaká je jejich motivace. Mnohem lépe tím veřejnost přesvědčí.

V průběhu prosince náhodně testovali asi 4000 žáků a učitelů, aby zjistili, jaký je počet lidí bez příznaků covidu, i když ho mají. Už si nepamatuju přesný podíl, ale poměrně významná část lidí byla nakažená, i když žádné příznaky neměla. Díky testování jsou tedy schopni lépe odhalit tyto „superpřenašeče“, kteří neví, že mají covid, ale nakazí spoustu dalších. To je jeden z hlavních motivů testování a samozřejmě to má i nějakým způsobem pomoct ekonomice.

Vláda hodně spolupracuje s akademickou sférou a ta se v současnosti hodně obává zmutovaných variant z Británie nebo Afriky, u kterých je nakažlivost asi o 50 procent vyšší než u původní verze covidu. Snaží se proto srazit koeficient šíření pod jedničku, aby se snížil počet lidí s koronavirem, protože očekávají, že dříve nebo později naskočí nová varianta viru a přijde další nárůst. Situaci proto komunikovali tak, že se otevírat bude nejdříve 7. února, respektive 14. února, ale je dost dobře možné, že pokud budou čísla alarmující, termín se ještě prodlouží. Otevřít by nejprve mohly obchody, zatímco například restaurace nebo ubytovací zařízení se otevřou nejdříve od března.

Jak na prodlužování uzavírek reagují rakouští podnikatelé, například právě provozovatelé restaurací?

Nějaké demonstrace tu samozřejmě byly, ale je to rozhodně v menší míře než v České republice. Bavil jsem se o tom s přáteli a hlavní rozdíl je v tom, že tady velice dobře funguje podpora ze strany státu – podniky většinou dosáhnou na 80 procent příjmů z minulého roku.

Stát má díky daním veškeré potřebné informace a provozovatelé dostávají náhrady, aniž by cokoliv dělali. Proto je situace relativně klidná a žádné velké demonstrace tady nejsou. Minulý víkend tady byl protest, do kterého se zapojilo asi 2000 lidí, ale velké demonstrace neprobíhají, protože většina dotčených podnikatelů dostává od státu peníze. Sice tedy nemohou otevřít, ale jsou zaopatření.

Zdravotníci ve Vídni čekají v jednom z očkovacích center na vakcínu proti covidu-19 | Zdroj: Reuters

Jednodušší registrace na očkování

Rakousko je v Česku často zmiňováno i ve spojitosti s otevřením skiareálů. Za jakých podmínek lanovky fungují? Dokážou provozovatelé skiareálů zajistit, aby se lidé neshlukovali a vše probíhalo tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky?

V tomto ohledu je důležité, že komunikace ze strany vlády je opravdu konzistentní a věrohodná, díky tomu lidi pravidla dodržují. Je tu mnohem větší disciplína a funguje to i ve skiareálech.

Kabinky jsou normálně pro 40 lidí, v současnosti je ale původní kapacita omezena na 50 procent a v uzavřeném prostoru musí mít každý člověk masku. Lístek si lyžaři musí koupit dopředu online a bez něj vás do areálu vlastně ani nepustí. Tímto způsobem jsou schopni regulovat počty lyžařů, fronty na vleky jsou navíc rozdělené do dvou řad tak, aby lidé nečekali vedle sebe. Na všechno dohlíží provozovatelé vleků a upozorňují lidi, pokud pravidla nedodržují. Musím říct, že to většinou funguje.

Vy sám jste si byl za těchto podmínek také zalyžovat?

Už jsem byl na horách několikrát. Někdy je podle mě lepší to za určitých podmínek uvolnit než úplně zavřít. Byl jsem lyžovat se syny asi čtyřikrát, funguje to bez problémů a díky tomu máte alespoň pocit, že nejste pořád jen doma. Například v parcích ve městě je za hezkého počasí obvykle velké množství lidí, pokud ale máte možnost vyrazit z Vídně někam na lyže do otevřené krajiny, hodně to pomáhá.

Hotely na horách ale v provozu nejsou.

Vůbec ne, ubytovací kapacity obecně nefungují. Například my si s rodinou každý rok rezervujeme domeček, kde bychom s nikým nepřišli do kontaktu, a ani to v tuto chvíli není možné. Musíte tedy na hory ráno dojet a večer se vrátit. Ve skiareálech jsou samozřejmě otevřená okénka s občerstvením a toalety, ale nemůžete se ubytovat nebo si sednout ke stolu.

V Česku je velkým tématem také očkování a systém, prostřednictvím kterého se na něj mají lidé přihlásit. Jak probíhá registrace v Rakousku?

Očkování se řeší na úrovni každého zemského státu a například ve Vídni funguje rezervační systém, prostřednictvím kterého se dalo už dříve rezervovat na jakékoliv očkování. Nemusela se tedy vymýšlet žádná nová aplikace, a je možné se tam dokonce i předregistrovat.

Každý nad 18 let se tam může zapsat, uvést své osobní údaje a během registrace na vás vyběhne také otázka, jestli jste schopni se během jedné až dvou hodin dostavit a nechat se očkovat. Tím se řeší problém, jak vakcínu maximálně využít – pokud některý ze seniorů na očkování nepřijde, zavolají vám a zeptají se, jestli byste měl možnost přijít.

I já už jsem se předregistroval a myslím, že to funguje dobře. Viděl jsem jak rakouský, tak český systém registrace na očkování a rakouský způsob je určitě jednodušší i pro seniory.

Nicméně i senioři v Rakousku se hlásí přes tento internetový formulář…

Ano, samozřejmě to za ně může někdo vyplnit a je tu i možnost vyřešit to přes praktického lékaře, na očkování se tedy mohou objednat i u něj.