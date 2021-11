Pokuty pro neočkované, lockdown i povinná vakcinace. Jaká opatření zavádějí jinde v Evropě?

PRAVIDLA V ČESKU

Podle nových opatření, která v Česku platí od pondělí, už nejsou testy na koronavirus až na výjimky uznávány jako covidový certifikát. V provozovnách služeb, v restauracích, na kulturních či sportovních akcích se tak lidé musejí prokázat buď očkováním, nebo potvrzením o prodělání covidu v posledním půlroce. V případě návštěvy muzea, galerie či památkového objektu není omezení tolik zpřísňující – návštěvníci musejí dodržovat rozestup 1,5 metru, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy.

PCR testem se nadále mohou prokazovat mladí do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. V ubytovacích zařízeních se jím mohou prokázat rovněž neočkovaní lidé na služební cestě nebo cestující za lékařem. Negativní test je stále platný také při nástupu do lázeňské péče, PCR i antigenní testy se uznávají i pro návštěvy nemocnic nebo zařízení sociálních služeb, využít v tomto případě ale nelze samotesty.

Pokračuje také plošné testování neočkovaných žáků základních a středních škol. Pravidelné testování se bude konat každé pondělí, pokračovat by mělo až do konce února. Testovat se od pondělí musejí také zaměstnavatelé i živnostníci. Firmy musejí své zaměstnance testovat jednou týdně. Mohou využít i antigenní testy, včetně samotestovacích sad. Testování se netýká lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi.

Tradičních venkovních akcí, jako jsou poutě, jarmarky či bály, se nově může účastnit jen 1000 lidí, dosud to bylo dvakrát tolik. (ČTK)