Rakousko ruší hraniční kontroly pro sousední státy i povinnou karanténu. Výjimkou zůstává Itálie

Rakousko od čtvrtka ruší kontroly na všech svých hranicích s výjimkou těch s Itálií. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou. Ve Vídni to podle agentury APA oznámil rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Vídeň 12:47 3. 6. 2020 (Aktualizováno: 13:03 3. 6. 2020) Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

„Otevíráme hranice se sedmi sousedními zeměmi. Nebudou už žádné hraniční kontroly – situace tedy bude jako před koronavirovou krizí,“ řekl Schallenberg, podle něhož krok umožňuje příznivý epidemický vývoj.

Vedle Česka, které od minulého týdne hranice s Rakouskem kontroluje jen namátkově, budou otevřené také hranice se Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Německem.

„S Itálií to zatím čísla neumožňují, a chceme to, jakmile to bude možné, dohnat,“ podotkl také šéf rakouské diplomacie. Situaci na Apeninském poloostrově chce Vídeň posoudit znovu příští týden.

Schallenberg, jehož země původně uvažovala o otevření hranic k polovině června, ve středu zároveň zdůraznil, že i nadále platí doporučení vlády, aby se Rakušané vzdali cest do zahraničí, které nejsou nutné. Dovolenou mají podle něj raději strávit ve své vlasti.

Rakousko se považuje za jednu z nejúspěšnějších zemí v dosavadním boji s pandemií. Téměř devítimilionová alpská země hlásí ke středečnímu ránu dohromady 16 674 případů nákazy. Na komplikace související s infekcí v Rakousku zemřelo 670 lidí.

