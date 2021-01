Rakousko obnovilo kontroly na státních hranicích. Menší přechody zůstanou dočasně uzavřené

Rakouská policie od soboty obnovila kontroly na hranicích s Českem a Slovenskem. Spolková republika se obává zhoršující se situace v obou zemích, které jsou v tuto chvíli jedny z nejpostiženějších nákazou koronavirem. I v Rakousku ale dál trvá uzávěra a přísná opatření. Vídeň 11:07 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na rakouských hranicích s Českem a Slovenskem jsou od soboty obnovené kontroly (ilustrační foto) | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Podmínky pro vstup do Rakouska se přesto nemění - po příjezdu do země je povinná desetidenní karanténa, přičemž po pěti dnech je možné podstoupit test a v případě negativní výsledku izolaci ukončit. Na hranicích navíc cestující musí vyplnit formulář a upřesnit důvod, proč do Rakouska přijíždí. V platnosti jsou i výjimky pro pendlery.

Průběžné kontroly na rakouských hranicích probíhaly již během Vánoc. Od 19. prosince tamní policie provedla statisíce kontrol. Od soboty budou navíc otevřené pouze větší hraniční přechody, ostatní země dočasně uzavírá.

Například na hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen policisté ve spolupráci s vojáky zastavují každý vůz či nákladní auto. Kontrolují především občanské průkazy či pasy a ptají se na účel cesty. Podle mluvčího sdružení dopravců Česmad Bohemia Martina Felixe není pravděpodobné, že by se měly tvořit delší kolony či docházet tak ke zpoždění. Plynulosti dopravy napomáhá, že jsou odděleny pruhy pro kamiony a osobní auta.

Prodloužený lockdown

Epidemická situace v Rakousku se sice lepší než v Česku, přesto zůstává vážná - v zemi byla prodloužena platnost lockdownu do 24. ledna. Omezeno je vycházení, hotely a restaurace zůstávají zavřené. Kde není možné dodržet dvoumetrové odstupy, jsou povinné roušky. Naopak otevřené jsou lyžařské areály, ovšem vzhledem k platným restrikcím pro cizince je mohou prakticky využívat pouze místní.

Za pátek přibylo v zemi přes 2000 infikovaných a reprodukční číslo podle tamních úřadů zůstává na hodnotě 1. Spolková vláda však veřejnost ujišťuje, že již vidí světlo na konci tunelu.

