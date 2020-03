Rakouská reakce na koronavirus: Italové nesmí do země, Kurz vyzval k omezení sociálních kontaktů

Kvůli šíření nového typu koronaviru Rakousko zakáže italským občanům vstup do země. Výjimku dostanou jen ti, kteří předloží lékařské potvrzení o bezinfekčnosti. Na úterní tiskové konferenci to oznámil rakouský kancléř Sebastian Kurz. Úřady podle něj také zorganizují návrat Rakušanů z Itálie do vlasti. Tyto osoby ale budou muset následně do dvoutýdenní karantény. Rakousko má k úterku 158 nakažených koronavirem.

