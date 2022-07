Místo izolace s respirátorem do práce. Rakousko chce zrušit povinnou karanténu, Vídeň je proti

Rakousko zvažuje úplné zrušení povinné karantény. Lidé nakažení koronavirem by tak nechodili do izolace, ale museli by dodržovat určitá pravidla. Spolkové ministerstvo zdravotnictví zatím vyhodnocuje všechna pro a proti a podle deníku Kurier by mohlo rozhodnout už příští týden. Vídeň 17:50 16. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti covidovým opatřením v Rakousku | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Zákaz vstupu do nemocnic a dalších veřejných institucí. Do práce, obchodu nebo mezi lidi ano, ale pouze z respirátorem. Takhle nějak by mohla vypadat pravidla, pokud spolková vláda pozmění zákon o epidemii.

Většina spolkových zemí by toto rozhodnutí uvítala, zásadně proti je ale Vídeň.

Její radní pro zdravotnictví Peter Hacker to považuje za nesmyslné experimentování ve chvíli, kdy se země připravuje na vysoký nárůst počtu nakažených.

Rakouská metropole doufá, že pokud spolková vláda teoreticky zruší karanténu, najde se v zákoně prostor pro to nastolit si vlastní, přísnější pravidla.