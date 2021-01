Rakousko zavede v noci na sobotu hraniční kontroly. Omezí také počet přechodů hranic

Rakousko od půlnoci z pátku na sobotu zavede kvůli sílící koronavirové pandemii kontroly na hranicích, příští týden bude omezen počet hraničních přechodů. Na twitteru to ve čtvrtek uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Další pravidla cestování podle něj zůstávají stejná, až na výjimky je povinná karanténa. Vídeň 19:17 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plošné testování ve Vídni | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Rakousko od 19. prosince rozšířilo varování před cestováním na téměř všechny země. Po příjezdu z rizikových zemí musí lidé do desetidenní karantény. Platí to také pro Čechy, kteří do té doby mohli do Rakouska cestovat s negativním testem na covid-19.

Tomáš Petříček

@TPetricek ⚠️ Upozornění pro cesty do 🇦🇹 Rakouska: Od půlnoci z pátku na sobotu 9. ledna zavádí rakouská strana kontroly na hranicích ‼️ Příští týden pak postupně dojde k omezení počtu hraničních přechodů. Pravidla cestování zůstávají jinak stejná - mimo výjimky povinná karanténa. 26 78

Izolaci lze předčasně ukončit podstoupením PCR testu s negativním výsledkem. Tento test je přitom možné provést nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska.