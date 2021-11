Rakousko schválilo celostátní uzávěru pro neočkované. Platit začne od pondělí

Rakousko půjde od půlnoci do celostátního lockdownu pro neočkované. Oznámil to kancléř Alexander Schallenberg po dohodě s hejtmany spolkových zemí. Kancléř už dříve uvedl, že neočkovaní budou moci z domova odejít do práce, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky. Na dodržování nařízení bude namátkově dohlížet policie. Opatření se podle Die Presse dotkne zhruba dvou milionů lidí.

Vídeň 12:49 14. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít