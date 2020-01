Sedmiletá lyžařka z Česka utrpěla těžká zranění v rakouských Alpách, zasahoval vrtulník

Malá lyžařka se srazila s o pět let starší dívkou z Londýna. Podle policie pak obě děti sklouzly ještě asi 30 metrů po svahu. Lyžařka z Česka utrpěla těžké zranění a vrtulník ji dopravil do nemocnice v Lienzu. Web 5min.at píše, že byla transportována do okrskové nemocnice.

K tragédii došlo během Vánoc v italských Alpách, kde se zřítila lavina. Na místě zemřela pětadvacetiletá žena a dvě sedmileté dívky. Lavina široká 150 metrů a dlouhá půl kilometru se utrhla na ledovci v nadmořské výšce přesahující 3000 metrů.