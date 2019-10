Tyrolsko zakáže v zimě průjezd některými vesnicemi městečky u dálnic. Sousední Bavorsko protestuje

Tyrolsko tím chce snížit míru znečištění ovzduší a zároveň dát klid tamním obyvatelům. Auta se tam podle nich přesouvají ve velkém. Bavorské úřady to ale kritizují, právě od nich míří do Tyrolska řada lyžařů. Tamní ministr dopravy dokonce vyzval občany, aby radši volili jiné cílové destinace než sousední Rakousko. Žádost chtějí dát projednat Evropské komisi. Tyrolsko už zveřejnilo termíny, kdy se vesnice uzavřou, týká se to především víkendů a svátků.

Úřady Tyrolska tak uzavřou alternativní trasy mimo dálnice, na které turisté často sjížděli, aby se vyhnuli ucpaným rychlostním silnicím. Omezení budou platit od soboty 21. prosince do pondělí 13. dubna 2020 a to vždy v sobotu v čase od 7.00 do 19.00, v neděli a ve svátky v čase od 8.00 do 17.00.