Rakousko odškodní homosexuály za diskriminaci a vězení po roce 1945. Připraveno je 810 milionů korun

Rakousko odškodní a rehabilituje homosexuály, kteří byli kvůli své sexuální orientaci nespravedlivě odsouzeni po roce 1945. Podle agentury APA to oznámila ministryně spravedlnosti Alma Zadičová. Rehabilitace se bude týkat činů, jež by nebyly trestné, pokud by je spáchali heterosexuálové. Na odškodnění vláda vyčlenila v rozpočtu 33 milionů eur (zhruba 810 milionů korun).

Vídeň 7:15 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít