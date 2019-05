Sebastian Kurz může z pádu své vlády těžit, pokud se stylizuje do role oběti, vysvětluje analytička

První vyjádření nedůvěry v poválečných dějinách Rakouska. Tak se do dějin alpské země v pondělí zapsal lidovecký kancléř Sebastian Kurz. Křeslo ho stála aféra předsedy koaliční FPÖ. Kabinet až do jmenování nové vlády povede vicekancléř a ministr financí Hartwig Löger z lidové strany (ÖVP). „Kurz může ze situace těžit,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz analytička Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Rozhovor Vídeň 6:46 28. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci v pondělí vyjádřili nedůvěru rakouské vládě. Na snímku kancléř Sebastian Kurz | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Jak číst výsledky voleb? Byl to trénink na předčasné parlamentní volby?

Byl to první důležitý test toho, jak se současná rakouská politická krize projevila na chování voličů. Jednoznačným vítězem voleb se stali křesťanští demokraté (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze. Jisté je také to, že sociální demokracie ve volbách z problémů Svobodných (FPÖ) neprofitovala.

Svobodní mají 17 procent, otřásla stranou aféra teď už bývalého předsedy Heinze-Christiana Stracheho?

Čekalo se, že ty ztráty po aféře s nahrávkou z Ibizy budou větší. FPÖ ztratila ve srovnání s předchozími volbami do Evropského parlamentu 2014 pouhé dva procentní body a dostala se na 18 procent. Zdá se, že její voličské jádro zůstalo zachované. Když se ale podíváme na předvolební prognózy, přece jen se předpovídalo, že FPÖ dostane zhruba o pět procentních bodů víc, takže zmíněná aféra nezůstala úplně bez důsledků.

Jak vlastně Stracheho aféra pokračuje?

V posledních dnech se spekuluje zejména o tom, kdo za jejím vypuknutím stojí. Rakouské státní zastupitelství vyšetřuje několik verzí, stále se ještě přesně neví, kdo celou věc spustil.

Vláda kancléře Kurze nakonec v pondělí odpoledne padla. Jak to?

Vedení sociálních demokratů už v neděli večer oznámilo, že je jednohlasně pro vyjádření nedůvěry Kurzově přechodnému kabinetu. Svobodní také avizovali, že návrh podpoří. Ve vládě zůstali po odchodu Svobodných zástupci lidovců a úředničtí ministři, o které Kurz vládu minulý týden doplnil.

Pondělní vyjádření nedůvěry vládě bylo vůbec první v rakouských poválečných dějinách. Stalo se tak navzdory historickému úspěchu lidové strany ve volbách do europarlamentu | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Může pád vlády lidovce oslabit? Předpokládejme, že Sebastian Kurz lídrem strany zůstane.

Kdyby býval Kurz zůstal ve svém úřadě, profitoval by z kancléřského bonusu, z toho, že by byl v čele vlády dobře vidět a byl každodenně ve zpravodajství. Na druhou stranu pokud povede předvolební boj z opozice šikovně, bude dobře komunikovat a úspěšně se stylizovat do role oběti, kterou společně svrhli sociální demokraté se Svobodnými, může z této situace i těžit.