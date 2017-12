Na východě Rakouska explodoval plynový terminál, jeden člověk zemřel a 22 je zraněných

Exploze plynového terminálu ve východorakouské obci Baumgarten an der March poblíž slovenských hranic si v úterý podle Červeného kříže vyžádala jednoho mrtvého a 21 zraněných a jeden těžce. Na místě zasahuje podle rakouského veřejnoprávního rozhlasu ORF 14 hasičských sborů, desítky sanitek a záchranný vrtulník. Aktualizováno Baumgarten an der March (Rakousko) 10:05 12. 12. 2017 (Aktualizováno: 12:05 12. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Výbuch otřásl plynovým terminálem v úterý ráno. V 8.45 došlo k explozi a požáru, citovala agentura DPA policejního mluvčího. Podle provozovatele zařízení, společnosti Gas Connect, v areálu pracovalo zhruba 50 lidí.

Podle mluvčího hasičů se oheň rozšířil na šest budov a několik aut na parkovišti se roztavilo. Policie zablokovala silnice v blízkém okolí a žádá obyvatele, aby se vyhnuli okolí Baumgartenu a Marcheggu.

Ze vzduchu si obrázek o situaci udělala s pomocí vrtulníku i policie, potvrdil regionální policejní mluvčí Heinz Holub. Nejméně jednoho člověka s popáleninami už přepravil do vídeňské všeobecné nemocnice vrtulník záchranné služby.

„Situace je pod kontrolou, hasiči hasí požár po explozi,“ uvedla dolnorakouská policie před jedenáctou hodinou dopoledne na twitteru.

„Situace je klidnější, stanice vybuchla několik set metrů odtud. Žije tu 200 lidí, celá oblast je uzavřená, auta policie odklání asi pět kilometrů před vesnicí,“ popsala situaci v Baumgartenu v poledne ve vysílání Radiožurnálu zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková.

Požár rakouského plynového terminálu si vyžádal uzavření tranzitu plynu do Rakouska přes Slovensko a přerušil dodávky plynu do Itálie, Slovinska a Chorvatska. Velkoobchodní ceny plynu prudce rostou. Na dodávky do České republiky havárie nebude mít vliv.

Server oe24.at původně s odvoláním na policii psal o 60 zraněných, společnost Gas Connect o čtyřech zraněných a jednom nezvěstném.

Výbuch slyšeli až v Bratislavě

Silný výbuch a po něm velký oheň zaznamenali také obyvatelé bratislavské městské části Devínska Nová Ves a Stupavy.

„Byli jsme v kanceláři, když se zatřásla celá budova místního úřadu. Nejprve jsme si mysleli, že okolo jede buldozer, ale vyšli jsme výš a viděli jsme šlehat obrovské plameny z Rakouska v oblasti Marchegských mostů,“ popsal serveru Aktuality.sk mluvčí městské části Devínska Nová Ves a Stupavy.

Důležitý terminál

Baumgartenský terminál je důležitým uzlem pro distribuci zemního plynu přicházejícího do Rakouska z Ruska a Norska. Terminál dodává zemní plyn pro Rakousko, Německo, Francii, Maďarsko, Itálii, Slovinsko i Chorvatsko, informuje server Kronen Zeitung.

S roční kapacitou 40 miliard kubických metrů je toto zařízení, uvedené do provozu v roce 1959, jedním z hlavních plynových středisek střední Evropy, napsala agentura AFP. Výbuch proto může ovlivnit dodávky plynu v celé Evropě. Z 51 procent ho kontroluje rakouská energetická skupiny OMV.