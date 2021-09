Lyžařská střediska v Rakousku budou vyžadovat bezinfekčnost a respirátory, oznámila vláda

Lanovky v rakouských lyžařských střediscích bude možné v nadcházející zimní sezoně využívat pouze s potvrzením o bezinfekčnosti a s nasazeným respirátorem třídy FFP2. Oznámila to v pondělí rakouská vláda. Vídeň 19:27 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud vzroste vytíženost jednotek intenzivní péče kvůli pacientům s covidem, zpřísní se i pravidla pro neočkované zimní sportovce | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Provozovatelé lanovek a vleků budou přepravovat pouze lidi očkované proti covidu-19, testované nebo ty, kteří se z covidu-19 zotavili.

Předepsané rozestupy nebo omezení kapacity nebudou vyžadovány, respirátory FFP2 však ano. Pokud vzroste vytíženost jednotek intenzivní péče kvůli pacientům s covidem, zpřísní se i pravidla pro neočkované zimní sportovce.

„Jsem přesvědčená, že tyto rámcové podmínky umožní nerušenou a bezpečnou zimní sezonu v naší zemi,“ řekla ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová na pondělní tiskové konferenci ve Vídni.

Podle vytížení lůžek

Nyní je v alpské zemi obsazeno zhruba 200 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Pokud jejich počet vzroste na 300, nebudou moci neočkovaní navštěvovat horské restaurace a bary, upozornil v pondělí rakouský ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein.

Změna pro cestovatele: neočkované čeká od pondělí při návratu z Chorvatska a Rakouska samoizolace Číst článek

Od tohoto stupně by provozovatelé lanovek, restaurací a hotelů neuznávali samotesty. Od hranice 400 obsazených lůžek na JIP by nesměli uznávat žádné antigenní testy a vyžadovali by přesnější PCR testy.

Lyžařská turistika je v Rakousku důležitým hospodářským odvětvím. Rakouské ministerstvo cestovního ruchu tvrdí, že více než polovina zimních dovolených v Evropě je realizována právě v Rakousku.

Země si nyní chce vylepšit svou pověst coby bezpečné země pro cestování. Na počátku roku 2020 se tyrolské středisko Ischgl stalo významným epidemickým ohniskem, odkud se koronavirová infekce rozšířila do dalších evropských zemí.