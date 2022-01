ONLINE: Rakouští poslanci schválili povinné očkování proti koronaviru, zákon míří do Spolkové rady

Poslanci rakouské Národní rady ve čtvrtek velkou většinou schválili všeobecnou povinnost očkování proti covidu-19 pro lidi starší 18 let. Zákon bude ještě projednávat druhá komora parlamentu, Spolková rada. Platit má začít 1. února. Rakousko je první evropskou zemí, která zavádí tuto praxi. Vídeň 19:57 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do poloviny března má trvat přechodná fáze, kdy povinnost nebude vynucována. Pak bude hrozit pokuta až 3600 eur. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci ve čtvrtek večer hlasovali pro zákon poměrem 137 ku 33 hlasům. Koalice lidovců (ÖVP) a Zelených hlasovala svorně pro, v řadách opozičních sociálních demokratů (SPÖ) a liberálů (NEOS) se našly ojedinělé hlasy proti. Očkovací povinnost tak z parlamentních stran jednoznačně odmítá pouze pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Z očkovací povinnosti mají být vyňaty těhotné ženy, lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováni, a lidé, kteří se v posledních šesti měsících zotavili z koronavirové infekce.

Do poloviny března má trvat přechodná fáze, kdy povinnost nebude vynucována. Pak už bude za nedodržení povinnosti hrozit pokuta až 3600 eur (asi 88 000 Kč).

Situace v Česku

O povinném očkování se debatovalo také v Česku. Vláda Petra Fialy (ODS) na svém středečním zasedání ale rozhodla, že k němu nepřistoupí. „Nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti,“ vysvětlil premiér.

„To nijak nemění náš postoj k vakcinaci, to chci říct zcela jednoznačně. Je to stále jednoznačně nejlepší způsob boje proti covidu-19. Očkování je nejjistější cesta, jak se vyhnout těžkému průběhu nemoci. Jak se vyhnout hospitalizacím. Čísla to dokládají naprosto jasně,“ dodal.

Povinnost, kterou zavedla ještě vláda Andreje Babiše (ANO), měla platit od března letošního roku a měla se vztahovat na lidi nad 60 let a některé profesní skupiny – policisty, vojáky či zdravotníky.

Odpůrci proti povinnému očkování několikrát demonstrovali, vzniklo i několik petic.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na twitteru napsal, že povinné očkování proti covidu-19 od začátku považoval za nesmysl. „Ač je očkování nejefektivnější zbraní proti vážnému průběhu, nikoho k němu nebudeme nutit,“ napsal.