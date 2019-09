Rakousko se připravuje na předčasné volby. Svobodní chtějí po kauze Ibiza dostat voliče zase na svou stranu

Tyrkysově modrá nebo modročerná - pro většinu z nás jsou to jen barevné kombinace, pro Rakušany symbolizují to, kdo jim zrovna vládne. Koalice nazývají tradičně podle barev stran, které se jich účastní. Modrá je barva Svobodných, kvůli kterým se předešlá vláda rozpadla, a která dělá všechno proto, aby přesvědčila voliče, že se do vlády po nedělních volbách znovu dostane. Horitschon (Rakousko) 8:27 26. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hofer je nejlepší politik v Rakousku, říká příznivec Svobodných z Horitschonu (ilustrační foto). | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Horitschon je městečko na východě Rakouska u maďarský hranic, během večera se v ulicích nepohybuje téměř nikdo z místních zhruba dvou tisíc obyvatel. Je jasné, že veškeré dění se večer sehrává v místní hospodě.

Venku už se zapaluje gril a oči všech přihlížejících směřují k muži na přední lavici - Norbertu Hoferovi, předsedovi Svobodných. Když muž s holí přichází na pódium, všichni ztichnou a poslouchají jeho řeči o konfliktu Spojených států s Íránem, o nebezpečí brexitu bez dohody nebo ochraně životního prostředí.

Až když zazní magické slovo migrace sál ožívá. Přestože tady nepotkáte člověka exotického původu, obavu z příchozích cizinců tu lidé stále mají.

„Já jsem vždy volil pouze Svobodné, Hofer je nejlepší politik v Rakousku. Všechna jejich témata jsou důležitá, obzvláště zahraniční politika,“ vysvětluje to pro Radiožurnál jiný Norbert v džínovém kompletu s výraznou náušnici v uchu.

„Nejdůležitější je vyřešit problém migrace, u Svobodných to nikdy nejsou pouze sliby, ale vždycky udělají co řeknou, říká další příznivkyně Svobodných Klara. Ta se tlačí v houfu zájemců a čeká až jí Norbert Hofer podepíše svou knihu o vzestupech a neúspěších.

O jednom z neúspěchů, který před létem zlomil Svobodným vaz, když se předešlý předseda strany Heinz-Christian Strache objevil na videu, kde sliboval nelegální povolební spolupráci v hotelu na Ibize na setkání s Hoferem ale nezazní ani slovo a ani nikoho nezajímá.

Příznivci Svobodných se shodují na tom, že je to Stracheho soukromá věc. A když místní popisují Hofera ve srovnání se Strachem - používají slovo seriózní a klidný.

A o to se teď snaží nejen Hofer, ale i čelní Svobodní uklidnit situaci. Zapomenout na to, co se stalo a ukázat, že jim jde stále o lepší, bezpečnější a spravedlivější Rakousko.

Poslední debata

Rakouští voliči v celé zemi mají navíc ve čtvrtek poslední možnost vidět lídry jednotlivých politických stran v televizní debatě před předčasnými volbami, které jsou naplánované na neděli. Debatu odvysílá veřejnoprávní ORF.

Předešlé debaty ve veřejnoprávních i komerčních médií nepřinesly žádné velké překvapení. Veškerá pozornost se upíná k pravděpodobnému vítězi voleb bývalému kancléři lidovci Sebastianu Kurzovi.

Ani on, ani ostatní ale zatím nechtěli prozradit, jak by si povolební spolupráci představovali. Šanci dostat se do Národní rady má v tuto chvíli pět stran.