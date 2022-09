O funkci rakouského prezidenta usiluje rekordní počet kandidátů, favoritem je úřadující Van der Bellen

Až se v říjnu budou Rakušané rozhodovat o tom, kdo by se měl stát budoucím prezidentem, budou mít na výběr historicky nejvíce možností. Do boje o Hofburg se zapojí sedm kandidátů. Překonají tím rekordní počty uchazečů z let 1951 a 2016. Ani letos ale Rakousko nezvolí ženu. Na volebním lístku totiž žádná nebude. Vídeň 8:34 3. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakouský prezident Alexander Van der Bellen | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Pátek byl posledním dnem, kdy mohli kandidáti na prezidenta odevzdat vše potřebné k tomu, aby se do kampaně zapojili (6 000 podpisů a poplatek ve výši 3600 eur).

Nepočítá se s žádným velkým překvapením a možná ani tím, že by bylo druhé kolo voleb. Jasným favoritem je současný prezident Alexander Van der Bellen, kterému průzkumy už teď přisuzují mnohem větší náskok než je v prvním kole potřebných 50 procent.

Van der Bellen dlouho nechával spekulace o své kandidatuře bez povšimnutí, když se ale na konci června objevilo na sociální síti TikTok u účtu Kandidát video se současným spolkovým prezidentem doprovázené legendární písní Should I stay or should I go, četla to rakouská média jako jasný signál, že v Hofburgu se něco chystá a nedlouho poté oznámil Van der Bellen svou kandidaturu.

Zeman chce otevřít Český dům v Rakousku. Posílit se má také dopravní spojení mezi zeměmi Číst článek

Navzdory vysokému věku je 78letý bývalý předseda strany Zelených v dobré fyzické kondici a těší se vysoké popularitě. Může za to hlavně jeho rozvážný a klidný přístup. Do aktivní politiky nezasahuje, pokud nemusí, v předešlých šesti letech se jí ale musel věnovat asi víc než by si sám přál.

Během své funkce vyjmenoval pět spolkových kancléřů a řešil řadu koaličních krizí. Umí oslovit i mladší generace třeba skrze sociální sítě nebo liberálním přístupem k sexuálním menšinám a ekologii. Potkat Alexandera Van der Bellena, jak venčí v parku před Hofburgem svého psa, není vůbec nic nemožného. A když se v rámci státnické návštěvy setká s prezidentem Milošem Zemanem, nenechá si hlava českého státu ujít příležitost zdůraznit, že to, co tyto dva muže spojuje, je vášeň k cigaretám.

Prezidentovi vyzyvatelé

Stejně jako před šesti lety bude Alexanderu Van der Bellenovi možná největším soupeřem v nadcházejících volbách kandidát strany Svobodných (FPÖ).

Navzdory očekáváním nominovala Waltere Rosenkranze. Muže, který má s vysokou politikou četné zkušenosti. Byl předsedou poslaneckého klubu nebo lídr strany v Dolním Rakousku, v předešlých letech se věnoval práci ombudsmana. Už ve čtvrtek registroval svou kandidaturu s 18 500 podpůrnými podpisy.

‚Chtěl jsem prostě poděkovat.’ Rakouský prezident v metru pochválil lidi, za to jak zvládají pandemii Číst článek

Poprvé se mezi seznamy kandidátů objeví také zástupce recesistické Pivní strany. Prezidentem by se chtěl stát její zakladatel a předseda Dominik Wlazny, známý ale hlavně pod pseudonymem Marco Pogo. Ve svých 35 letech je historicky vůbec nejmladším uchazečem o funkci hlavy státu.

Spolu s ním se na kandidátských seznamech objeví ještě politický blogger Gerald Grosz, podnikatel a obuvník Heinrich Staudinger, právník Tassilo Wallentin a lídr antivakcinační strany MFG Michael Brunner.

Překvapením je, že s žádným jménem nepřišly tradiční strany jako rakouští lidovci (ÖVP) nebo sociální demokraté (SPÖ), kteří by mohly svému kandidátovi zajistit celorepublikovou kampaň a tím i vyšší šance na vítězství.

Poprvé od roku 1986 také neusiluje o zvolení žádná žena. Do rakouských prezidentských voleb zbývá 38 dní. Teď se rozjede ostrá kampaň, v televizních diskuzích bude ale jeden kandidát chybět, Alexander Van der Bellen se jich jako úřadující hlava státu účastnit nebude.