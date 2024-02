Rakousko prodlužuje kontroly na hranicích s Českem. ‚Bojujeme s převaděčskou mafií,‘ tvrdí ministr vnitra

Rakousko prodlužuje kontroly na hranicích s Českem nejméně do poloviny dubna, uvedlo ministerstvo vnitra ve Vídni. Je to podle něj nezbytné pro boj s převaděčskou mafií i s terorismem, informovala veřejnoprávní stanice ORF. Kvůli zvýšenému migračnímu tlaku zavedlo Rakousko na hranicích s Českem kontroly loni v říjnu a po několikerém prodloužení měly platit do 16. února.

