Po Česku a Polsku zavádí kontroly na hranicích se Slovenskem i Rakousko, zatím na 10 dní

Na rakousko-slovenských hranicích budou od dnešní půlnoci obnoveny kontroly. Oznámil to v úterý rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Kontroly potrvají prozatím deset dnů, informuje agentura APA. Stejný krok ohlásily Česko a Polsko. Karner uvedl, že Rakousko zavádí kontroly kvůli tomu, aby zabránilo pašerákům lidí využívat rakouské území jako náhradní cestu. Vídeň 14:52 3. října 2023 Kontroly potrvají prozatím deset dní.(ilustrační foto) | Foto: IMAGO/Frank Hoermann / Sven Simon | Zdroj: Reuters

Přes Slovensko v poslední době přechází stále větší počet migrantů, kteří se snaží dostat do Německa nebo do nějaké další západoevropské země. Nejčastěji jde o mladé muže z Blízkého východu nebo Afghánistánu, kteří do střední Evropy přicházejí takzvanou balkánskou stezkou.

Český premiér Petr Fiala v úterý oznámil, že Praha od středy zavádí namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem. Česko zřídilo stálé hraniční kontroly na česko-slovenských hranicích kvůli přílivu migrantů před rokem, opatření ale začátkem února zrušilo.