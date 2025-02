Rakousko stále hledá vládu. Prezident dal stranám přes víkend ultimátum, aby se rozhodly, co dál

V Rakousku se skoro pět měsíců po volbách pořád nedaří sestavit vládu. Podle nejnovějších zpráv teď k jednacímu stolu znovu zasedli lidovci a sociální demokraté, stále však není zřejmé, zda se jim podaří najít shodu. Prezident Alexander van der Bellen vyzval všechny strany k akci a dal jim víkend k tomu, aby přišly s finálními stanovisky toho, jak chtějí situaci řešit. Vídeň 12:44 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Rakouska Alexander Van der Bellen | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Rakouští lidovci se sociálními demokraty jednali hned po zářijových volbách. Do vyjednávání o koalici přizvali lidovci i liberální NEOS, jednání ale selhala na postojích vůči výši zdanění majetku a dědické dani.

Kvůli volebnímu patu teď ale dvě zmíněné strany tvrdí, že jsou připraveny k novým rozhovorům. Znovu je tak ve hře takzvaná velká koalice, která by měla v parlamentu těsnou většinu – 92 hlasů z celkových 183. Další detaily zástupci stran ale odmítli komentovat.

O zdlouhavém hledání vlády promluvil i rakouský prezident Alexander van der Bellen a nastínil čtyři možnosti, jak by mohla situace pokračovat. Prvním je nový pokus o velkou koalici, mohla by být sestavena také úřednická vláda, menšinový kabinet nebo by uvažoval o vyhlášení předčasných voleb. Ty by se ale nemohly konat dřív než za tři měsíce. Předčasné volby zatím odmítají všechny strany kromě Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Ta v průzkumech průběžně posiluje a v preferencích dosahuje víc než 35 procent.

Prezident dal proto stranám víkend na to, aby se rozhodly, které ze čtyř nabízených řešení podporují. „V příštích dnech proto budu jednat s politiky, abychom ozřejmili, která ze čtyř zmíněných možností může být úspěšná. A to co nejrychleji, na co nejdelší dobu. Jde o to, abychom konečně našli kompromis. Jde o stát jako celek,“ uvedl van der Bellen.

Ani jedna ze zmíněných stran volby ale nevyhrála – vítězem byla FPÖ Herberta Kickla, která získala necelých 29 procent hlasů. Strana je známá pro své protiimigrační a euroskeptické postoje. Hned za nimi se umístili lidovci. K prvnímu kolu jednání ale nebyla vítězná strana přizvaná.

Prezident nakonec 6. ledna pověřil jejího předsedu Kickla sestavením vlády, ten se ale po zhruba měsíci vyjednávání s lidovci mandátu k sestavení koalice vzdal. Z neúspěchu jednání se lidovci a svobodní obviňovali navzájem. Kickl tvrdí, že lidovci nebyli schopní ustoupit a umožnit svobodným obsadit ministerstva vnitra a financí. Na svém facebooku taky napsal, že lidovci vedli rozhovory jen na oko a za zády pořád počítali se sociální demokracií.

Nynější předseda konzervativních lidovců Christian Stocker naopak tvrdí, že Kickl nedokázal připustit kompromis. Proti spolupráci se svobodnými byla ale i část lidové strany a proti nominaci Kickla na kancléře v posledních týdnech ve Vídni protestovaly desetitisíce lidí.