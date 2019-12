Rakouský soud poslal do vězení muže, který v Sýrii vařil pro bojovníky Islámského státu

Soud ve Vídni v pátek na čtyři roky do vězení poslal šedesátiletého muže, který v Sýrii vařil pro bojovníky teroristické organizace Islámský stát (IS). Upozornila na to agentura APA. Rozsudek není pravomocný, obhájce odsouzeného hluboce věřícího muslima i státní zástupce se chtějí odvolat. Vídeň 16:02 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajka Islámského státu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Soud muže bosenského původu shledal vinným z působení v teroristickém uskupení a zločinné organizaci a také z finanční podpory terorismu. Rakouské tajné služby zjistily, že muž, který vychoval devět dětí, v minulosti pravidelně navštěvoval jednu z vídeňských mešit, kde byl propagován radikální výklad islámu.

Při tom prý také přesvědčil mnoho mladých mužů, aby se vydali do Sýrie a bojovali v řadách IS. On sám na podzim 2013 dvakrát odcestoval do města Azáz v syrské provincii Halab. Tvrdí, že tam navštěvoval příbuzné a známé a rozděloval humanitární pomoc. Připravoval prý maso na muslimský svátek obětování a rozdával peníze civilnímu obyvatelstvu.

V té době padesátitisícové město ovládl Islámský stát. Podle soudu by se do něj muž nedostal, kdyby neplatil za sympatizanta této teroristické organizace. Při svém prvním pobytu v Azázu rozdal mezi členy bojové jednotky, kterou tvořili mladí muži z Bosny, několik tisíc eur (řádově desítky až stovky tisíc korun).

Peníze vybrané ve sbírce ve Vídni rozdával i při své druhé návštěvě, kdy také tři týdny vařil pro bosenské bojovníky Islámského státu.

„To, že je někdo dobrý kuchař, z něj teroristu nedělá,“ řekl obhájce odsouzeného. Tvrdí, že jeho klient vařil také pro uprchlíky.

Odsouzený muž, který má rakouské i bosenské občanství, si kvůli podpoře terorismu roční trest odpykal už v Bosně.

Když se vrátil do Rakouska, bylo s ním zahájeno trestní řízení, které se do značné míry zakládalo na poznatcích bosenské justice. Ze čtyřletého trestu mu rok, který strávil v bosenském vězení, bude odečten.