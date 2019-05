Rakušané zřejmě půjdou k volbám v září. Kurzovi se nelíbí, že Svobodní mají přístup k tajným službám

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen doporučuje, aby se na začátku září v zemi konaly předčasné volby po té, co lidovecký kancléř Sebastian Kurz ukončil vládní koalici se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a požádal o předčasné volby. Podle Van der Bellena by se volby měly konat co nejdříve. Kurz se nechal slyšet, že chce pokračovat v práci a volby jsou „nutností, nikoliv přáním“.

